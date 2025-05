i Autor: Policja Łosice

Z OSTATNIEJ CHWILI

Czołowe zderzenie na DK19. Pięć osób rannych, w tym dzieci. Wszyscy trafili do szpitala

Na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Sarnaki doszło do czołowego zderzenia dwóch pojazdów. W wyniku wypadku pięć osób, w tym dwoje dzieci, trafiło do szpitala. Droga jest zablokowana, a policja apeluje o ostrożność i stosowanie się do poleceń służb. Jak doszło do tego tragicznego zdarzenia i jakie są rokowania poszkodowanych? Sprawdź najnowsze informacje z miejsca wypadku.