2025-10-11 10:05

W miejscowości Wola Łącka w powiecie płockim (woj. mazowieckie) doszło do poważnego wypadku. Na drodze krajowej nr 60 zderzyły się czołowo dwa samochody osobowe − opel i ford. Pięć osób, w tym dziecko, zostało przewiezionych do szpitala. Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy.

Czołowe zderzenie na DK60! Pięć osób walczy o życie w szpitalu

Autor: Policja/ Materiały prasowe
  • Groźny wypadek na drodze krajowej nr 60 w Woli Łąckiej
  • Do szpitali przetransportowano pięć osób w tym nastoletnie dziecko
  • Policja wyznaczyła objazdy, ale utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin

Do wypadku doszło w sobotę (11 października) tuż po godzinie 6 na drodze krajowej nr 60 w Woli Łąckiej, o czym poinformowali w mediach społecznościowych policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca osobowym oplem 50-letnia kobieta zderzyła się czołowo z fordem, którym kierowała 62-latka.

Pięć osób rannych w czołowym zderzeniu pod Płockiem. Wśród poszkodowanych jest dziecko

W wyniku poniesionych obrażeń pięć osób trafiło do szpitala − poinformowała na gorąco mazowiecka policja. Hospitalizowano obie kierujące, 12-letniego pasażera opla oraz dwoje pasażerów forda: 68-letnią kobietę i 45-letniego mężczyznę.

Utrudnienia na DK60. Policja wyznaczyła objazdy

Po wypadku droga krajowa nr 60 została całkowicie zablokowana. Policjanci wyznaczyli objazdy przez Nowy Duninów oraz Gąbin. Jak informują mundurowi, utrudnienia w ruchu mogą potrwać do godziny 11.

Policjanci wyznaczyli objazdy przez Nowy Duninów oraz Gąbin. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać do godziny 11. Zachowajcie ostrożność − apelują mazowieccy policjanci na platformie X.

Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do panujących warunków.

Panująca obecnie w naszym kraju aura sprawia, że warunki na drodze robią się bardzo zmienne, bardziej zdradliwe i niebezpieczne zarówno dla kierujących jak i dla pieszych. Dlatego policjanci ruchu drogowego apelują do wszystkich, zarówno do kierowców, rowerzystów, jak i pieszych, o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi.

Szczególnie uważać trzeba w zagłębieniach terenu, na wzniesieniach, w pobliżu lasów i zbiorników wodnych – jezdnia może tam być szczególnie śliska. Należy zachować nadzwyczajną ostrożność w pobliżu przejść dla pieszych. Uważajmy też przy dojeżdżaniu do nich. Jeżeli pieszy wejdzie na przejście, kierujący samochodem może nie wyhamować.

