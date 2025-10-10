Opel roztrzaskał się na drzewie. Dwie osoby nie żyją, dwie kolejne walczą o życie w szpitalu!

Tragiczny wypadek w Zaborówku. Dwie osoby nie żyją

Do zdarzenia doszło w piątek przed godziną 5 w miejscowości Zaborówek, w gminie Belsk Duży. Jak informuje „Super Express” oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grójcu, asp. Agata Sławińska: − Przyczyny zdarzenia nie są jeszcze ustalone. Sprawę badają policjanci pod nadzorem prokuratora. Samochód zjechał na pobocze i uderzył w przydrożne drzewo. Kierujący oraz pasażer ponieśli śmierć, a dwóch innych pasażerów trafiło do szpitala. Na miejscu trwają czynności.

Z wstępnych ustaleń wynika, że samochód osobowy marki opel z nieznanych przyczyn zjechał z drogi lokalnej i uderzył w przydrożne drzewo. Siła uderzenia była tak duża, że auto zostało dosłownie zmiażdżone. Na miejscu zginął kierowca osobowego opla oraz jeden z pasażerów.

− Po dojeździe pierwszych zastępów, strażacy zastali na miejscu samochód osobowy, który uderzył w drzewo. Pojazdem podróżowały cztery osoby, dwie poniosły śmierć na miejscu, a dwie zostały przetransportowane do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego − potwierdził nam mł. asp. Michał Maroszek z grójeckiej straży pożarnej.

Policja bada przyczyny tragedii w Zaborówku

Na miejscu wypadku cały czas pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. − Na miejscu były trzy zastępy straży pożarnej, łącznie trzynastu strażaków. Strażacy oprócz zabezpieczenia miejsca zdarzenia pomagali również udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Dalsze czynności przejęła policja pod nadzorem prokuratora − podsumował i potwierdził nam mł. asp. Maroszek.

W związku z tragicznym wypadkiem w Zaborowie policja apeluje do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach.

