Święta Bożego Narodzenia wczoraj i dziś. Co się zmieniło? To był zupełnie inny świat!

Spis treści

Czy 26 grudnia trzeba iść do kościoła?

Jeśli ktoś nie wie jeszcze, czy 26 grudnia trzeba iść do kościoła, musi dowiedzieć się, czy to święto nakazane, czy nie. W tym roku święta Bożego Narodzenia przypadają we wtorek, środę i czwartek, a obowiązkowe uczestnictwo we mszy świętej dotyczy na pewno pierwszego dnia świąt, czyli 25 grudnia. Do grona świąt nakazanych nie zaliczamy natomiast Wigilii, choć dużo osób i tak wybiera się wtedy do kościoła, zwłaszcza na pasterkę.

Co to są święta nakazane?

Żeby dowiedzieć się, czy 26 grudnia trzeba iść do kościoła, należy zajrzeć do Kodeksu prawa kanonicznego, w którym znajduje się lista świąt nakazanych. Tego dnia wierni mają obowiązek uczestniczenia we mszy św. Do świąt nakazanych w Polsce zaliczamy:

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - Nowy Rok (1 stycznia);

Objawienie Pańskie - Trzech Króli (6 stycznia);

Wniebowstąpienie Pańskie (7. niedziela po Wielkanocy);

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało (czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego);

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia);

Wszystkich Świętych (1 listopada);

Boże Narodzenie (25 grudnia).

Z powyższego płynie jasny wniosek, że 26 grudnia nie trzeba iść do kościoła, bo drugi dzień świąt Bożego Narodzenia nie zalicza się do świąt nakazanych.

26 grudnia wspominamy św. Szczepana

Niezależnie od tego hierarchowie i tak zachęcają do udziału we mszy św., bo 26 grudnia zalicza się z kolei do grona innych ważnych świąt w Kościele katolickim w Polsce, jak:

Ofiarowanie Pańskie / Matki Boskiej Gromnicznej (2 lutego);

Uroczystość św. Józefa (19 marca);

Poniedziałek Wielkanocny;

Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła (poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego);

Uroczystość św. Piotra i Pawła (29 czerwca);

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia).

Ponadto jeśli zdecydujemy się iść do kościoła 26 grudnia, warto pamiętać, że drugi dzień świąt Bożego Narodzenia to jednocześnie wspomnienie świętego Szczepana, czyli pierwszego chrześcijańskiego męczennika.