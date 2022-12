Czy McDonald's będzie otwarty w Wigilię? LISTA!

Czy McDonald's będzie otwarty 24 grudnia w Wigilię?

W Warszawie istnieje około pięćdziesięciu restauracji McDonald's. W stolicy McDonalda zjemy nie tylko w ścisłym centrum, ale również przy ważnych drogach dojazdowych.

Warto zaznaczyć jednak, że 24 grudnia nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Jednak istnieją pewne regulacje dotyczące handlu w Wigilię skracające godziny otwarcia sklepów i galerii handlowych. Ustawa o zakazie handlu w niedziele przewiduje katalog 32 wyłączeń. Za jej złamanie grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary. Z kolei przy uporczywym łamaniu ustawy - kara ograniczenia wolności. Dlatego większość punktów usługowych dba o to, by dostosować się do ograniczeń. Szczególnie w tak ważne święta, kiedy kontrole mogą być bardzo częste.

W tym artykule przeczytasz, jak będą otwarte w Wigilię, 24 grudnia!

Otwarte McDonald'y w Wigilię 2022

Trakt Brzeski 99a, restauracja: 7:00 – 15:00, McDrive: 00:00 – 16:00,

Branickiego 25a, restauracja: 7:00 – 15:00, McDrive: 07:00 – 15:00,

Wał Miedzeszyński 249 A, restauracja: 7:00 – 15:00, McDrive: 06:00 – 15:00,

Patriotów 197, restauracja: 7:00 – 14:00, McDrive: 06:00 – 14:00,

Ostrobramska 75C (Promenada), restauracja: 10:00 – 13:00,

Ostrobramska 71, restauracja: 7:00 – 15:00, McDrive: 06:00 – 15:00,

Jubilerska 1/3, restauracja: 8:00 – 14:00, McDrive: 08:00 – 14:00,

Świętokrzyska 3, restauracja: 7:00 – 15:00,

Świętokrzyska 35, restauracja: 7:00 – 15:00,

Senatorska 2, restauracja: 7:00 – 15:00,

Radzymińska 94A, restauracja: 8:00 – 14:00, McDrive: 08:00 – 14:00,

Al. Jerozolimskie 54, restauracja: 5:00 – 20:00,

Al. Jerozolimskie /Jana Pawła II, pawilon 64, WPP, restauracja: 6:00 – 15:00,

Al. Jerozolimskie 142, restauracja: 4:00 – 18:00,

Al. Jerozolimskie 228 , restauracja: 8:00 – 15:00, McDrive: 08:00 – 15:00,

Al. Jana Pawła II 82, restauracja: 9:00 – 13:00,

Złota 59, restauracja: 9:00 – 13:00,

Al. Solidarności 117, restauracja: 7:00 – 15:00,

Rondo Daszyńskiego 2, restauracja: 7:00 – 14:00,

Dzika 29, restauracja: 7:00 – 14:00, McDrive: 00:00 – 14:00,

Kijowska 20, restauracja: 5:00 – 16:00,

Toruńska 107A, restauracja: 7:00 – 15:00, McDrive: 07:00 – 15:00,

Modlińska 29, restauracja: 7:00 – 15:00, McDrive: 06:00 – 15:00,

Czarodzieja 1, restauracja: 7:00 – 15:00, McDrive: 07:00 – 15:00,

Grochowska 207, restauracja: 8:00 – 14:00,

Górczewska 249, restauracja: 7:00 – 15:00, McDrive: 07:00 – 15:00,

Conrada 29 B, restauracja: 7:00 – 15:00, McDrive: 07:00 – 15:00,

Zgrupowania "AK" Kampinos 15, restauracja: 10:00 – 13:30,

Pułkowa 60, restauracja: 7:00 – 15:00, McDrive: 00:00 – 15:00,

Wałbrzyska 23, restauracja: 7:00 – 14:00,

Wiertnicza 35, restauracja: 6:00 – 15:00, McDrive: 06:00 – 15:00,

Rzymowskiego 18, restauracja: 7:00 – 15:00, McDrive: 06:00 – 15:00,

Wołoska 12, restauracja: 9:00 – 13:00

Branickiego 25a, restauracja: 7:00 – 15:00, McDrive: 07:00 – 15:00,

Żwirki i Wigury 1, restauracja: 7:00 – 14:00,

Komitetu Obrony Robotników 65, restauracja: 6:00 – 14:00, McDrive: 06:00 – 14:00,

Łopuszańska 2, restauracja: 7:00 – 16:00, McDrive: 06:00 – 16:00,

Pelikanów 24, restauracja: 7:00 – 15:00, McDrive: 06:00 – 15:00,

Al. Jerozolimskie 179, restauracja: 8:00 – 14:00,

Al. Jerozolimskie 148, restauracja: 10:00 – 13:00,

Targowa 72, restauracja: 8:00 – 13:00,

Głębocka 15, restauracja: 10:00 – 13:00,

Powsińska 31, restauracja: 9:00 – 14:00,

Puławska 427, restauracja: 8:00 – 13:00,

Górczewska 124, restauracja: 10:00 – 13:00,

Zamknięte McDonald'y w Wigilię 2022

Wrocławska 23 B, zamknięte,

Połczyńska 28, zamknięte,

pl. Szwedzki 1, Janki k/Warszawy, zamknięte,