Czy w Sylwestra trzeba iść do kościoła? Księża mówią jasno!

Czy trzeba iść do kościoła 31 grudnia? Księża stawiają sprawę jasno!

Wielkimi krokami zbliża się Nowy Rok i Sylwester. 2024 już za rogiem. To może oznaczać tylko jedno – wielu z nas odda się szampańskiej zabawie. Zanim jednak do tego dojdzie, wiele osób zastanawia się czy w Sylwestra trzeba iść do kościoła? Na to pytanie możemy znaleźć odpowiedź w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Określa on listę świąt nakazanych. Na niej znajdują się chociaż takie dni jak 6 stycznia – Trzech Króli lub Boże Ciało.

Czy w Sylwestra, 31 grudnia trzeba iść do kościoła? Według Kodeksu Prawa Kanonicznego ten dzień nie jest świętem nakazanym. Tego dnia katolicy nie muszą uczestniczyć w mszy świętej. Wyjątkiem jest sytuacja, w której ten dzień wypada w niedzielę – tak, jak jest to w tym roku. W takiej sytuacji wierni mają obowiązek udać się do kościoła.

A co z 1 stycznia 2024 roku? Tego dnia również powinniśmy pojawić się w kościele. 1 stycznia obchodzona jest Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Z tego obowiązku zwalnia wiernych jedynie uczestnictwo w wieczorowej mszy dzień wcześniej.