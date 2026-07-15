Daniel wjechał wprost pod lokomotywę, nie miał szans na ratunek. „Liczne obrażenia zewnętrzne i wewnętrzne”

Grucele. Volkswagen wjechał pod lokomotywę, kierowca nie żyje

Do wypadku doszło około godz. 19 w sobotę, 11 lipca, w miejscowości Grucele, w gminie Troszyn. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Volkswagenem 44-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego, jadąc od miejscowości Brucela w kierunku Zabiela, zderzył się z lokomotywą jadącą na trasie Białystok - Ostrołęka. Lokomotywa nie przewoziła pasażerów, a maszynista był trzeźwy - przekazał nadkom. Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Na skutek uderzenia samochód osobowy wypadł z szosy na pobliskie pole uprawne. Niestety, obrażenia, jakich doznał kierujący autem Daniel B., były niezwykle poważne. Mimo podjętej przez służby ratunkowe reanimacji mężczyzna zmarł na miejscu zdarzenia.

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Policjanci pod nadzorem prokuratora do późnych godzin nocnych wykonywali oględziny miejsca zdarzenia oraz pojazdów biorących w nim udział. Zabezpieczali ślady i materiał dowodowy. Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce wszczęła śledztwo w sprawie wypadku.

13 lipca biegły patomorfolog przeprowadził sekcję zwłok zmarłego kierowcy. - Badanie sekcyjne wykazało liczne obrażenia zewnętrzne i wewnętrzne, w tym złamania kości czaszki, uszkodzenia mózgu, złamanie kości kręgosłupa oraz inne obrażenia wewnętrzne. Jako przyczynę zgonu pokrzywdzonego biegły wskazał nagłe zatrzymanie krążenia wynikające z rozległego urazu czaszkowo-mózgowego. W czasie sekcji zwłok biegły pobrał próbki krwi celem przeprowadzenia badań toksykologicznych - przekazała prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

- Obecnie podejmujemy czynności zmierzające do ustalenia przyczyny, z powodu z której Daniel B. nie zatrzymał się przed nadjeżdżającym pociągiem. W toku czynności zwróciliśmy się do PKP Cargo o udostępnienie nagrania z kamery znajdującej się w lokomotywie biorącej udział w zdarzeniu - dodała prokurator.

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