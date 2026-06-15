Daniel zabił ojca głośnikiem. Sąd nie miał dla niego litości

Sąd podzielił argumenty prokuratury

Rzeczniczka prokuratury, Elżbieta Edyta Łukasiewicz, przekazała, że sąd w pełni zgodził się z ustaleniami śledczych i uznał Daniela N. winnym zabójstwa. Jak podkreśliła, materiał dowodowy nie pozostawiał wątpliwości co do przebiegu zdarzeń i narzędzia zbrodni.

Biegły patomorfolog, który przeprowadzał sekcję zwłok, stwierdził u ofiary masywne obrażenia twarzoczaszki oraz poważne urazy narządów wewnętrznych.

Dziesięć ciosów w głowę i duszenie

Według opinii biegłego, przyczyną śmierci Marka N. był wstrząs krwotoczny i urazowy, a także zablokowanie dróg oddechowych przez krew i ciało obce.– Ofiara otrzymała w głowę około dziesięciu silnych ciosów tępym narzędziem, była też duszona – przekazała prok. Łukasiewicz.Dodała, że wszystkie obrażenia powstały w wyniku użycia głośnika muzycznego, którym syn miał uderzać ojca.

Tragiczny finał wspólnego picia alkoholu

Do dramatu doszło 23 stycznia 2024 r. Tego dnia ojciec i syn pili razem alkohol. W pewnym momencie między mężczyznami doszło do awantury i szamotaniny, która zakończyła się śmiercią 63‑latka.

Po wszystkim Daniel N. zadzwonił do kolegi i powiedział, że ojciec nie żyje. Chwilę później sam powiadomił służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.W momencie zatrzymania był pijany – badanie wykazało ponad 1,2 promila alkoholu we krwi.

Wyrok nie jest prawomocny

Sąd wymierzył 35‑latkowi 18 lat pozbawienia wolności. Kara może jeszcze ulec zmianie, ponieważ wyrok nie jest prawomocny.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie