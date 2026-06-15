Daniel zabił ojca głośnikiem. Sąd nie miał dla niego litości

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-06-15 12:58

Sąd Okręgowy w Ostrołęce skazał 35‑letniego Daniela N. na 18 lat więzienia za brutalne zabójstwo ojca. Do tragedii doszło w styczniu 2024 r. w Ostrowi Mazowieckiej. Mężczyzna miał zadać 63‑latkowi serię potężnych ciosów głośnikiem muzycznym, a następnie dusić go. O wyroku poinformowała Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce.

Sąd
Autor: Wygenerowane przez AI

Sąd podzielił argumenty prokuratury

Rzeczniczka prokuratury, Elżbieta Edyta Łukasiewicz, przekazała, że sąd w pełni zgodził się z ustaleniami śledczych i uznał Daniela N. winnym zabójstwa. Jak podkreśliła, materiał dowodowy nie pozostawiał wątpliwości co do przebiegu zdarzeń i narzędzia zbrodni.

Biegły patomorfolog, który przeprowadzał sekcję zwłok, stwierdził u ofiary masywne obrażenia twarzoczaszki oraz poważne urazy narządów wewnętrznych.

Dziesięć ciosów w głowę i duszenie

Według opinii biegłego, przyczyną śmierci Marka N. był wstrząs krwotoczny i urazowy, a także zablokowanie dróg oddechowych przez krew i ciało obce.– Ofiara otrzymała w głowę około dziesięciu silnych ciosów tępym narzędziem, była też duszona – przekazała prok. Łukasiewicz.Dodała, że wszystkie obrażenia powstały w wyniku użycia głośnika muzycznego, którym syn miał uderzać ojca.

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Tragiczny finał wspólnego picia alkoholu

Do dramatu doszło 23 stycznia 2024 r. Tego dnia ojciec i syn pili razem alkohol. W pewnym momencie między mężczyznami doszło do awantury i szamotaniny, która zakończyła się śmiercią 63‑latka.

Po wszystkim Daniel N. zadzwonił do kolegi i powiedział, że ojciec nie żyje. Chwilę później sam powiadomił służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.W momencie zatrzymania był pijany – badanie wykazało ponad 1,2 promila alkoholu we krwi.

Wyrok nie jest prawomocny

Sąd wymierzył 35‑latkowi 18 lat pozbawienia wolności. Kara może jeszcze ulec zmianie, ponieważ wyrok nie jest prawomocny.

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