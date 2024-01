Tłumy obcokrajowców chcą przylecieć do Warszawy. Zainteresowanie lotami wzrosło o 339 procent! Powód może zaskoczyć

Daniel zginął od ciosów nożem. Nowe fakty w sprawie brutalnego zabójstwa centrum Grodziska Mazowieckiego

Zabójstwo w biały dzień pod miejskim ratuszem. Ta zbrodnia wstrząsnęła mieszkańcami Grodziska Mazowieckiego. Lubiany i pogodny kucharz Daniel zginął od trzech ciosów nożem. Potwierdziła to sekcja zwłok.

Śledczy przesłuchali zatrzymanego w sprawie Daniela R. - Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim wykonała czynności z zatrzymanym przedwczoraj mężczyzną, podejrzewanym o dokonanie zabójstwa w centrum Grodziska Mazowieckiego w dniu 16 stycznia br. Daniel R. usłyszał zarzut dokonania zabójstwa 34-letniego mieszkańca Grodziska Mazowieckiego poprzez zadanie mu trzech ran kłutych narzędziem ostrokończystym, w wyniku czego pokrzywdzony zmarł w szpitalu – odpisał na nasze pytania prok. Szymon Banna, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Jak dodał, zatrzymany do wszystkiego się przyznał, ale nie powiedział dlaczego zabił.

Prokurator zwrócił się do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt dla podejrzanego na 3 miesiące. Za zabójstwo grozi mu nawet dożywocie.

Tragedia rozegrała się we wtorek (16 stycznia). Pracownik niewielkiej lokalnej pizzerii Daniel (+ 34 l.), ojciec trójki dzieci szedł chodnikiem przy ul. Kościuszki. Nagle na wysokości gmachu miejskiego ratusza podbiegł do niego mężczyzna i zaczłą dźgać nożem. 34-latek zmarł w szpitalu. Napastnik uciekł. Po kilku godzinach zatrzymała go policja.

Daniel był zawsze uśmiechnięty. Zginął od dźgnięcia nożem w centrum miasta