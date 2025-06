Dawid M. podejrzany o zabójstwo Maćka na Nowym Świecie. Jest akt oskarżenia

Informację o akcie oskarżenia przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. – Przesłuchany w charakterze podejrzanego Dawid M. nie chciał ustosunkowywać się do stawianego mu zarzutu i odmówił składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania prokuratora. Podejrzanemu okazano nagrania monitoringu miejskiego, lecz Dawid M. oświadczył, że nie chce się do nich na razie odnosić i składać wyjaśnień – przekazał prok. Piotr Skiba.

Wcześniej pojawiły się wątpliwości, czy przeprowadzone badanie psychiatryczne jest wystarczając do stwierdzenia, że M. był poczytalny. Prok. Skiba wyjaśnił, że ostateczna opinia sądowo-psychiatryczna nie pozostawia złudzeń. Dawid M. w chwili napaści na Maćka wiedział co robi. – Grozi mu kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat, kara 25 lat albo kara dożywotniego pozbawienia wolnośc – wyjaśnia rzecznik.

Zabójstwo na Nowym Świecie. Tak zginął Maciej

Do zabójstwa doszło 8 maja 2022 r. Maciej († 29 l.) grał wieczorem na gitarze. W pewnym momencie trzech mężczyzn zaczęło zaczepiać grupę dziewczyn. Muzyk stanął w ich obronie. Wtedy Łukasz G., Sebastian W. i Dawid M. zaczęli go bezlitośnie bić. Zdaniem prokuratury M. wyjął potem nóż i zaczął zadawać ciosy. Ranny zmarł na miejscu.

Dawid M. jest zawodnikiem MMA. Nie był wcześniej karany, jest kawalerem bez zawodu. Reprezentował jeden z warszawskich klubów boksu tajskiego. Śledczy postawili mu zarzut zabójstwa głównie na podstawie zapisu kamer monitoingu. Po aresztowaniu go w Turcji rozpoczęła się procedura ekstradycji do Polski. Ostateczna decyzja należała do tureckiego prezydenta. Recep Tayyip Erdoğan wyraził na to zgodę i 12 grudnia 2024 r. M. został sprowadzony do Polski.