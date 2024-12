Warszawa. Domniemany zabójca z Nowego Światu aresztowany

Co najmniej trzy miesiące spędzi w tymczasowym areszcie Dawid M., który jest podejrzany o zabicie 29-letniego mężczyzny na Nowym Świecie. O wszystkim poinformowała w piątek, 13 grudnia, Prokuratura Okręgowa w Warszawie, która prowadzi śledztwo ws. zdarzeń z 8 maja 2022 r.

- Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie uwzględnił wniosek prokuratora i przedłużył stosowanie tymczasowego aresztowania wobec sprowadzonego z Turcji Dawida M., podejrzanego o dokonanie w dniu 8 maja 2022r. przy ul. Nowy Świat w Warszawie zabójstwa - czytamy w komunikacie śledczych na platformie X (dawniej: Twitter).

W tym tygodniu Dawid M. trafił do Polski w ramach procedury ekstradycji, po tym jak został zatrzymany w marcu 2023 r. w Turcji. W piątek został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa. Ofiara zdarzenia to 29-letni Maciej, który stanął w obronie grupy kobiet. Miał je zaatakować podejrzany razem z innymi mężczyznami. Gdy na ich drodze stanął 29-latek, został pobity, a według ustaleń prokuratury Dawid M. zadał mu cios nożem. Domniemany zabójca nie odniósł się do treści zarzutów.

W związku z tragedią na Nowym Świecie wyroki, ale nieprawomocne, usłyszało dwóch współuczestników bójki: Łukasz G. i Sebastian W., którzy zostali skazani na 7 lat więzienia.

