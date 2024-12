Znamy kulisy dramatu

Wielka tragedia w piątek trzynastego! Trzy osoby zginęły w rozerwanej skodzie. Śmiertelny wypadek pod Gostyninem [ZDJĘCIA]

Trzy osoby zginęły w wypadku w Skokach pod Gostyninem, do którego doszło w nocy czwartku na piątek, 13 grudnia. Ok. godz. 2 cała trójka jechała osobową skodą, zjeżdżając nagle z drogi i uderzając w drzewo. Auto zostało rozerwane na strzępy, a 20-latka i 23-latek zginęli na miejscu. 43-letni mężczyzna zmarł w drodze do szpitala. Wszyscy byli mieszkańcami powiatu kutnowskiego.