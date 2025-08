Gwiazda "Top Model" podbija stadiony. Reprezentuje Polskę na mistrzostwach Europy!

Maja Słodzińska skończy w sierpniu tego roku 19 lat, ale już zdobyła wielką popularność za sprawą występu w popularnym show TVN "Top Model". Utalentowana lekkoatletka z sukcesami łączy dwie pasje - sport i modeling. W programie wyławiającym talenty dla świata mody doszła prawie do samego finału i zyskała wielu fanów. Ci kibicują jej teraz także w rozwoju sportowej kariery, która naprawdę nabiera tempa.

Maja Słodzińska: z "Top Model" na mistrzostwa Europy

Po występie w zeszłorocznej edycji "Top Model" Słodzińska nabrała wiatru w żagle również na skoczni. Uchodząca za jeden z największych talentów w polskim skoku wzwyż zawodniczka błysnęła na początku roku w Halowych Mistrzostwach Polski. W rywalizacji z seniorkami zajęła 4. miejsce z rekordowym skokiem na wysokości 1,78 m.

"Tydzień odpoczynku i rozpoczynam przygotowania do sezonu letniego, bo to była tylko rozgrzewka! W końcu minimum na mistrzostwa Europy samo się nie zrobi" - zapowiadała wtedy naładowana dobrą energią. Jak powiedziała, tak też zrobiła.

Pod koniec lipca Słodzińska wzięła udział w młodzieżowych mistrzostwach Polski do lat 20 i okazała się najlepsza! Było to już siódme jej złoto w kategoriach młodzieżowych, które potwierdziło dobrą formę przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy U20. Wciąż 18-letnia skoczkini znalazła się bowiem w kadrze reprezentacji Polski na zawody w fińskim Tampere, które odbędą się w dniach 7-10 sierpnia. Wypełniła minimum, skacząc w tym sezonie 1,80 m, a jej rekord życiowy jest o dwa centymetry lepszy. Wierzymy w to, że w walce o medale młodzieżowych ME zdoła go poprawić!