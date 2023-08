Defilada wojskowa Warszawa 2023: Totalne zmiany w komunikacji, utrudnienia dotkną pasażerów

Defilada wojskowa Warszawa 2023: duże zmiany w Warszawie

We wtorek, 15 sierpnia, odbędzie się defilada wojskowa "Silna Biało-Czerwona" z udziałem ok. 2000 żołnierzy, ok. 200 sztuk różnego rodzaju sprzętu wojskowego i 92 statków powietrznych. W związku ze Świętem Wojska Polskiego, mieszkańcy Warszawy muszą przygotować się na duże utrudnienia. Od 10 sierpnia, godzin porannych, w związku z montażem trybun honorowych, zamknięty został dla ruchu prawy pas ruchu jezdni zachodniej ul. Wybrzeże Gdańskie na odcinku Sanguszki-Boleść.

- Zawiesza się funkcjonowanie przystanku Sanguszki 01. Nie wyznacza się przystanku zastępczego - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Próba defilady wojskowej w Warszawie. Zmiany już w weekend

Przygotowania do defilady rozpoczną się już w weekend. Na sobotę 12 sierpnia zaplanowana jest próba generalna wydarzenia. Najpierw wzdłuż Wisły odbędzie się próba defilady powietrznej (jeśli pogoda na to pozwoli, w innym przypadku próbny przelot odbędzie się w niedzielę) i w tym czasie, między 14:00 a 15:00 wyłączony zostanie ruch kołowy na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim. Cztery linie autobusowe: 100, 160, 190, 409 i 500 będą musiały zmienić swoje trasy. Jeśli zamknięty zostanie ruch na mostach (taką decyzję mogą podjąć odpowiednie służby), to tramwaje linii: 1, 4, 6, 20, 23, 26, 28, 73, 78, 79, T będą kursowały w pętlach po obu stronach Wisły.

Później odbędzie się próba „naziemna”, dlatego od 18:00 zamknięta zostanie cała Wisłostrada w obu kierunkach na odcinku od mostu Północnego do mostu Łazienkowskiego (w tym „stara” ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, prowadząca nad tunelem). Jezdnia zachodnia Wisłostrady będzie nieczynna od mostu Łazienkowskiego dalej w kierunku południowym, do ul. Gagarina. Nieczynne będą też pobliskie ulice: Sanguszki, Karowa, Lipowa, Dobra od ul. Karowej do Lipowej oraz Zajęcza i Tamka między Dobrą a Wybrzeżem Kościuszkowskim. Te utrudnienia potrwają do godziny 11:00 w niedzielę 13 sierpnia.

W tym czasie trasami objazdowymi będą kursowały linie: 100, 106, 107, 108, 114, 118, 127, 141, 159, 162, 166, 167, 171, 185, 187, 517, N16, N33, N83. Dodatkowo od 3:00 w nocy do 11:00 w niedzielę most Gdański zostanie zamknięty dla pieszych i rowerzystów, a tramwaje i autobusy nie będą się zatrzymywać na przystankach: Most Gdański 03 i 04 oraz Wybrzeże Helskie: 01, 02, 03 i 04.

Defilada wojskowa Warszawa 2023: utrudnienia 15.08.2023

Te same ulice co w sobotę przy okazji próby generalnej zostaną zamknięte w poniedziałek 14 sierpnia od 20:00 już w związku z głównymi uroczystościami. Te zmiany potrwają do 15 sierpnia, do ok. godz. 18:00. Znów na trasy objazdowe ruszą autobusy linii: 100, 106, 107, 108, 114, 118, 127, 141, 159, 162, 166, 167, 171, 185, 187, 517, N16, N33, N83. Między 14:00 a 15:00 wyłączony zostanie ruch kołowy na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim, więc analogicznie jak w sobotę autobusy linii: 160, 190, 409 i 500 będą na objazdach. Jeśli służby państwowe podejmą decyzję o zamknięciu ruchu na mostach, to zmienią się też trasy tramwajów linii: 1, 4, 6, 20, 23, 26, 28, 73, 78, 79, T.

Uroczystości 15.08.2023: utrudnienia i zmiany w komunikacji

W świąteczny wtorek 15 sierpnia zaplanowana jest nie tyko defilada, ale także inne uroczystości. Od 10:00 do 13:00 zaplanowane jest zgromadzenie publiczne pod katedrą praską przy ulicy Floriańskiej 3, a następnie przemarsz ulicami: Floriańska – Jagiellońska – pl. Hallera – Dąbrowszczaków – Inżynierska – Stalowa – Szwedzka przed budynek przy ul. Szwedzkiej 2. W razie potrzeby autobusy linii: 135, 162, 166, 170, 212, 509 mogą być kierowane na trasy objazdowe.

Między godziną 10:00 a 14:00 nastąpi też uroczysta zmiana warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Wyłączone z ruchu będą place Piłsudskiego i Małachowskiego oraz ulica Królewska. Trasami objazdowymi pojadą autobusy linii: 100, 111, 116, 180, 503, 128, 175, 178, 518, 222.

Uroczystości odbędą się też w Radzyminie – tam zaplanowane są obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Od początku kursowania w poniedziałek 14 sierpnia do 12:00 w środę 16 sierpnia na trasie skróconej będzie kursować linia 738.

Defilada wojskowa Warszawa 2023. Co będzie się działo?

Na wtorkowej defiladzie, jak zapowiada resort obrony, "żołnierze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP zaprezentują najnowocześniejszy sprzęt wojskowy". Będą pokazane m.in. "kupione od USA czołgi M1A1 Abrams, zakupione w Korei Południowej czołgi K2 i haubice samobieżne K9 oraz wyrzutnie rakietowe HIMARS, polskie samobieżne armatohaubice Krab, a także zestawy obrony powietrznej Patriot. Wśród sprzętu polskiej produkcji znajdą się m.in. nowe bojowe wozy piechoty Borsuk, transportery opancerzone Rosomak i samobieżne moździerze Rak, pojazdy minowania narzutowego Baobab-K oraz lekkie pojazdy zwiadowcze Żmija. Na niebie będzie można obserwować nowe FA-50, a także wielozadaniowe samoloty bojowe F-16 i bezzałogowce" - zapowiedziano w komunikacie MON.

15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski bitwy w wojnie z Rosją Radziecką w 1920 r. Dzień ten został ogłoszony świętem Wojska Polskiego w 1923 r. i pozostawał nim do roku 1947. Od 1992 r. święto Wojska Polskiego ponownie jest obchodzone w połowie sierpnia.