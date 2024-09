Deweloper przerobi zabytkowe Warszawskie Zakłady Mechaniczne na mieszkania? Budynek uratowany od rozbiórki

Mama zginęła w wypadku, dziecko z urazem głowy trafiło do szpitala. Tragiczny finał brawurowej jazdy na trasie do Warszawy

Budynki dawnych Warszawskich Zakładów Mechanicznych zlokalizowane są przy Czerniakowskiej 89/93. Obecnie na pierwszy rzut oka nie wyglądają zachęcająco, jednak dla architektów są ważnym przykładem powojennego modernizmu. Zespół Warszawskich Zakładów Mechanicznych powstał na przełomie 1949 i 1950 roku. Początkowo w fabryce produkowano meble i artykuły szkolne. W kolejnych latach dobudowywano na terenie kolejne obiekty.

W trakcie przemian ustrojowych zabudowania oprócz roli fabryki pełniły funkcję m.in. tymczasowej siedziby Krajowej Rady Radców Prawnych. WZM zakończyło działalność na Czerniakowskiej w 2016 roku i przeniosły zakład pod Warszawę. Wtedy teren przejęła spółka Euro Power Centrum, powiązana z tureckim biznesmenem Sabri Bekdasem (wybudował centra handlowe Łopuszańska 22, Blue City, Maximus). Firma chciała zburzyć fabrykę, na co nie wyraził zgody m.in. konserwator - zabudowania od 2012 roku znajdowały się w ewidencji zabytków.

Rozbiórka zatrzymana w ostatniej chwili

W sierpniu 2018 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił nowemu właścicielowi zgody na rozbiórkę, po tygodniu została jednak anulowana. Czasu na uratowanie historycznej zabudowy było coraz mniej. Wojewódzki Konserwator Zabytków natychmiast wszczął procedurę wpisania WZM do rejestru. Jednak i tak we wrześniu na terenie pojawiła się ekipa rozbiórkowa z ciężkim sprzętem. Pomimo wezwania do zaprzestania prac robotnicy nie reagowali. Na miejsce wezwano policję, musiał interweniować Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Budynki zostały uratowane przed wyburzeniem w ostatnim momencie - dosłownie. Od 2019 roku oficjalnie figurują w rejestrze zabytków.

W dawnej fabryce powstaną mieszkania?

Obecnie teren należy do firmy APM Development. Jak przekazuje "Wyborcza", deweloper ma w planach przerobienie budynków Warszawskich Zakładów Mechanicznych na mieszkania wielorodzinne i lokale użytkowe. Do rozbiórki mają zostać przeznaczone przybudówki, które nie są wpisane do rejestru zabytków.