Deweloper z Niemiec kupił ponad 5 tysięcy mieszkań w Polsce. Koszt? Ponad 2 miliardy złotych

To jedna z największych transakcji na polskim rynku nieruchomości. Resi4Rent, największa firma oferująca mieszkania na abonament, sprzedaje aż 5322 lokale niemieckiemu deweloperowi. Nowym właścicielem zostanie Vantage Development, należący do grupy TAG Immobilien z Hamburga. Cena? 2,405 mld zł, czyli równowartość 565 mln euro.

− Ponad 5 000 lokali z portfela Resi4Rent – największej firmy w Polsce oferującej mieszkania w abonamencie – będzie miało nowego właściciela. Po sfinalizowaniu transakcji, 18 ukończonych inwestycji Resi4Rent przejmie Vantage Development, spółka należąca do TAG Immobilien Group, hamburskiej firmy z branży nieruchomości − poinformowała spółka Echo Investment.

To oznacza, że mieszkania w sześciu największych polskich miastach trafią do Niemców. Umowa ma charakter przedwstępny i czeka na zgodę prezesa UOKiK.

Po sprzedaży Resi4Rent nadal będzie mieć w portfelu 1,7 tys. ukończonych lokali, kolejne 2,2 tys. w budowie i ponad 600 w planach.

− Sprzedajemy wybrane dojrzałe aktywa w obszarze living, skupiając się jednocześnie na realizacji nowych projektów i dbaniu o naszych interesariuszy. Co istotne, pozostajemy w pełni zaangażowani w umacnianie działalności w segmencie wynajmu mieszkań oraz w rozwój pozostałej części portfela Resi4Rent liczącego ok. 4500 lokali. Z tego 3800 planujemy oddać do użytku już w 2026 roku − zapewnia Rafał Mazurczak z Echo Investment.

Na co pójdą pieniądze ze sprzedaży? Echo Investment zapowiada, że spłaci część długu, sfinansuje nowe projekty i podzieli się środkami z akcjonariuszami.

− Udana transakcja z Vantage Development, częścią TAG Immobilien Group, potwierdza, że nasze alternatywne inwestycje w nieruchomości przyciągają wiodących, strategicznych inwestorów − dodaje Mazurczak.

Resi4Rent powstało w 2018 roku jako wspólna inwestycja Echo Investment (30 proc.) i globalnego funduszu PIMCO (70 proc.), któremu doradza Griffin Capital Partners.

− W Griffinie od dawna wierzyliśmy w atrakcyjność sektora living w Polsce (...). Postrzegamy polski rynek mieszkań na wynajem jako jedną z najbardziej atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych, napędzaną utrzymującym się deficytem lokali oraz silnym popytem na profesjonalne, wygodne i elastyczne formy najmu − mówi Tomasz Kosieradzki z Griffin Capital Partners.

Źródło: echo.com.pl

