Diwy popu w Syrenie. Premiera musicalu „SIX” już w sobotę!

Co za historia!

Twórcy „SIX” przedstawili żony Henryka VIII jako diwy muzyki pop, a spektakl ma formę koncertu – partnerki władcy wyśpiewują swoje historie. To przykład zamiany „history” w „herstory”, czyli oddania głosu pomijanym do tej pory kobietom. Muzyczną inspirację dla „SIX” stanowią przeboje Beyoncé, Adele czy Alicii Keys. Musical powstał jako spektakl studentów uniwersytetu Cambridge i został zaprezentowany na festiwalu Fringe w Edynburgu. Tam przebił się pośród setek innych tytułów, wzbudził sensację i szybko trafił na sceny Londynu i Nowego Jorku. Jego amerykańska wersja została nagrodzona statuetkami Tony – musicalowymi Oscarami – w kategoriach „Najlepsza muzyka” oraz „Najlepsze kostiumy”. „SIX” to obok „Hamiltona” jeden z najgorętszych tytułów w światowym musicalu w ostatnich latach.

– Ten spektakl opowiada o spotkaniu kobiet, ale dla mnie przede wszystkim jest spotkaniem kobiet – mówi Ewelina Adamska-Porczyk, reżyserka i choreografka „SIX”. – Próby w gronie cudownych aktorek i wokalistek, wspaniałych osobowości, to niesamowite przeżycie. „SIX” to również niezwykła opowieść o królowych, które próbują reinterpretować swój los, swoje życie, „napisać” siebie na nowo – dodaje.

Ewelina Adamska-Porczyk do tej pory w musicalach w całej Polsce grała, tańczyła i układała do nich choreografie, teraz zadebiutuje jako musicalowa reżyserka.

– Jest znakomitą choreografką i wspaniałą artystką, jesteśmy pewni, że zarówno jej głos, głos historycznych postaci, jak i głos wszystkich kobiet wybrzmi donośnie w tym spektaklu – mówi dyrektor Teatru Syrena ds. artystycznych Jacek Mikołajczyk. A sam musical zapowiada tak: – To petarda, sensacja, przebój! „Don't Lose Ur Head", jedną z piosenek z tego spektaklu, odsłuchano na Spotify już ponad 80 mln razy. To miara popularności tego przedstawienia.

Obsada „SIX” została wyłoniona w ogólnopolskim castingu, na który zgłosiło się ok. 450 aktorek i wokalistek. Na 28 pokazów „SIX” w premierowym secie we wrześniu i październiku niemal wszystkie bilety zostały wyprzedane. Dostępne są wciąż bilety na grudniowe spektakle.