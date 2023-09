Pijany roztrzaskał auto na drzewie i zasnął. Z drzemki wyrwali go policjanci

Co za historia!

Warszawa, Ursus. Zaginione 8-latka

Do niecodziennej sytuacji doszło we worek, 5 września, w jednej ze szkół podstawowych w Ursusie. Do strażników miejskich patrolujących okolice podeszła roztrzęsiona kobieta i poinformowała, że jej 8-letnia córka zaginęła. Zapłakana wyjaśniła, że chciała donieść dziecku książki, ale dziewczynki nie było w klasie.

Funkcjonariusze udali się z kobietą do szkoły i potwierdzili, że w klasie faktycznie nie ma jej dziecka. Natychmiast rozpoczęły się poszukiwania 8-latki. Razem z personelem szkoły przeszukano korytarze, szatnie i toalety. Bez rezultatu. Panie ze świetlicy również powiedziały, że dziecka w tym dniu nie widziały.

Sytuacja zdawała się niezwykle poważna. Strażnicy powiadomili więc policję, a także terenowe załogi straży miejskiej, podając rysopis 8-latki.

Szczęśliwy finał poszukiwań 8-latki

Chociaż wydawało się, że dziewczynki nie ma w szkole, funkcjonariusze postanowili sprawdzić jeszcze jedną opcję. I mieli rację! - Okazało się, że dziecko przez przypadek poszło do nie swojej klasy, gdzie, jak gdyby nigdy nic, uczestniczyło w zajęciach – poinformowała Straż Miejska.

O szczęśliwym zakończeniu poszukiwań natychmiast powiadomiono matkę 8-latki i odwołano dalsze działania.