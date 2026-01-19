Dlaczego metro nie jeździ? Duże utrudnienia, zamknięte stacje!

Awaria na linii M2 w Warszawie powoduje poważne zakłócenia w transporcie publicznym.

Stacje od Płockiej do Bemowa są wyłączone z użytku, a pociągi kursują tylko do Ronda Daszyńskiego.

Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą na wyłączonym odcinku.

Dlaczego metro M2 nie jeździ? Przyczyny awarii i utrudnienia dla pasażerów

ZTM w porannym komunikacie informuje, że z przyczyn technicznych występują utrudnienia w kursowaniu metra linii M2. Stacje Płocka, Młynów, Księcia Janusza, Ulrychów, Bemowo są niedostępne.

- Doszło do awarii komputera systemu ograniczania prędkości. Firma serwisująca pracuje nad jej usunięciem - przekazała TVN24 Anna Bartoń, rzeczniczka Metra Warszawskiego.

Pociągi kursują na trasie skróconej Bródno – Rondo Daszyńskiego. Na odcinku Rondo Daszyńskiego – Metro Bemowo uruchomiono zastępczą linię autobusową, która kursuje po następującej trasie: Rondo Daszyńskiego 02 – Kasprzaka – Płocka – Górczewska – Metro Bemowo 01.

Kiedy metro M2 wróci na trasę?

ZTM zapewnia, że robi wszystko, aby jak najszybciej usunąć awarię i przywrócić normalne kursowanie metra na linii M2. Na miejscu pracują służby techniczne, które starają się zlokalizować i naprawić usterkę. Na razie nie wiadomo, kiedy metro wróci na pełną trasę.

„Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość. Robimy wszystko, aby jak najszybciej przywrócić normalne kursowanie metra” – zapewniają przedstawiciele ZTM.

Alternatywne trasy

W związku z awarią metra M2, ZTM apeluje do pasażerów o wybieranie alternatywnych tras i korzystanie z innych środków komunikacji miejskiej. Warto również uzbroić się w cierpliwość i śledzić komunikaty ZTM, które na bieżąco informują o sytuacji na liniach metra i autobusów.