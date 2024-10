Dlaczego w całej Warszawie zawyją syreny? To pierwszy taki alarm w historii

"Z panem ministrem rozmawiamy od wielu miesięcy o bezpieczeństwie i różnych jego aspektach. Jesteśmy obaj przekonani, że dzisiaj to sprawa fundamentalna, jeżeli chodzi o przygotowanie również samorządów, miast i miasteczek na bardzo różne ewentualności. Stąd nasza współpraca przy ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - ona jest niesłychanie istotna – mówił Rafał Trzaskowski. "W przyszłym tygodniu po raz pierwszy w historii miasta będziemy przeprowadzali pilotaż ćwiczenia powiadamiania mieszkańców - jednocześnie za pomocą wszystkich dostępnych kanałów komunikacji. System alarmowania i ostrzegania ludności czyli syreny alarmowe, komunikaty warszawskiego systemu powiadomień, komunikaty regionalnego systemu ostrzegania, alert RCB, komunikaty w mediach - wszystko to w przyszłym tygodniu będziemy ćwiczyć i omawiać, by mieszkańcy i mieszkanki naszego miasta wiedzieli, jak reagować gdy pojawiają się różne sygnały alarmowe. Nigdy nie testowaliśmy ich naraz, będziemy to robili w przyszłym tygodniu we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji" - dodał.