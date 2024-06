Dlaczego wyją syreny 12 czerwca? Wyjątkowa okazja

Wybory do Brukseli wpłyną na Warszawę. Nowi europosłowie, posłowie i radni ze stolicy

Dlaczego wyją syreny 12 czerwca? Wielki gest dla zmarłego żołnierza

Dlaczego wyją syreny 12 czerwca? W samo południe, 12 czerwca, w całej Polsce zawyją syreny. To gest służb ku czci polskiego żołnierza, Mateusza Sitka. W środę, o godz. 11, zaczynają się uroczystości pogrzebowe.

"12 czerwca o godz. 11. odbędzie się pogrzeb śp. sierż. Mateusza Sitka, który zginął, chroniąc granicy Naszej Ojczyzny. Wspólnie uczcijmy Jego pamięć. Jutro o godz. 12. niech w całym kraju zabrzmią syreny naszych radiowozów, na znak czci dla Mateusza i solidarności wszystkich służb mundurowych dbających o bezpieczeństwo polskiej granicy" – poinformowała w mediach społecznościowych policja, Straż Pożarna oraz Straż Graniczna.

"Wasza obecność będzie dowodem na to, że pamięć o naszych bohaterach jest wieczna" - strażacy z PSP zachęcają druhów z OSP do przyłączenia się do akcji.

Polski żołnierz dźgnięty nożem. Atak migrantów na granicy

Do tragedii doszło 28 maja. Mateusz Sitek został ugodzony nożem przez nieznanego sprawcę, który przebywał po stronie białoruskiej. Polski żołnierz został przewieziony do szpitala w Hajnówce, a następnie trafił do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, gdzie zmarł 6 czerwca.