To będzie niezwykła noc

Dlaczego w Warszawie wyją dzisiaj syreny o 12?

Dlaczego wyją syreny dzisiaj (środa, 9 października) w Warszawie o 12:00? To dźwięk ciągły syren ogłaszający koniec alarmu. Trwa 3 minuty, tyle samo, co dźwięk rozpoczynający alarm. Uruchomienie syren związane jest z wielkim testem bezpieczeństwa i systemów alarmowych w stolicy. Co oznaczają te syreny alarmowe?

"Taki test odbędzie się po raz pierwszy dlatego tak ważne jest, aby możliwie wszyscy byli uprzedzeni o ćwiczeniach aby uniknąć niepotrzebnego zaniepokojenia. Naszym celem jest sprawdzenie skuteczności systemu alarmowania na terenie całego miasta a także budowanie świadomości wśród mieszkańców jak się w takiej sytuacji zachować" – zapowiadał Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Działania policyjne na ulicach Warszawy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Po raz pierwszy w historii miasta będą przeprowadzane ćwiczenia z powiadamiania mieszkańców jednocześnie za pomocą wszystkich dostępnych kanałów komunikacji alarmowej, tj: systemu alarmowania i ostrzegania ludności (syreny alarmowe),

komunikatów Warszawskiego Systemu Powiadomień,

komunikatów Regionalnego Systemu Ostrzegania,

alertu RCB - SMS,

komunikatów w mediach. Test przeprowadzany będzie we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i służbami wojewody.