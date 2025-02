Do Łodzi dojedziesz szybciej niż do pracy samochodem. PKP zapowiada prawdziwą rewolucję

Co dalej z najsłynniejszym wieżowcem w Polsce? MSWiA każe zbadać bezpieczeństwo hotelu

NIK wchodzi do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Skontrolują dosłownie wszystko!

Historyczna zmiana. Pociągi w Polsce rozpędzą się do 320 km/h!

PKP Intercity zapowiada historyczną zmianę. Już wkrótce podróż między Warszawą a Łodzią zajmie zaledwie 40 minut! To krócej niż wiele osób spędza codziennie w korkach dojeżdżając do pracy. Przetarg na superszybkie pociągi, które rozpędzą się do nawet 320 km/h, otwiera nowy rozdział w krajowym transporcie.

PKP planuje zakup pociągów, które osiągną prędkości znane dotąd z Niemiec, Francji czy Japonii. Przedstawiciel zarządu narodowego przewoźnika, Adam Wawrzyniak, ujawnił, że przetarg obejmie 26 elektrycznych zespołów trakcyjnych, z opcją zakupu dodatkowych 20 pojazdów. To oznacza, że na polskich torach pojawi się aż 46 nowoczesnych składów.

Szybkie pociągi będą kursować głównie na liniach Kolei Dużych Prędkości. Nowa inwestycja PKP Intercity oznacza, że podróżowanie koleją stanie się nie tylko wygodniejsze, ale także szybsze niż jazda samochodem. Warszawiacy dojeżdżający codziennie do pracy spędzają w korkach średnio od 45 do 60 minut. Tymczasem przejazd z Warszawy do Łodzi w 40 minut sprawi, że pociąg stanie się najbardziej atrakcyjną opcją dla podróżnych.

Rewolucja kolejowa zbliża się wielkimi krokami. Już wkrótce podróż pociągiem nie tylko dorówna, ale i przewyższy komfortem oraz czasem przejazdu inne środki transportu. Czy jesteśmy gotowi na przyszłość, w której kolej stanie się najlepszym wyborem? Wszystko wskazuje na to, że tak!

To jedyny taki peron w Polsce! Odjeżdżały z niego pociągi do dalekiej Rosji Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Autor: