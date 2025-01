„Zapukali w szybę i kazali mi wysiąść”. Pociąg przyjechał opóźniony, a później… się zepsuł

i Autor: Shutterstock, fot. Nadesłane

LIST OD CZYTELNIKA

„Zapukali w szybę i kazali mi wysiąść”. Przeklęta trasa z Warszawy do Krakowa. Pociąg najpierw przyjechał opóźniony, a później… się zepsuł

"Nie dość, że pociąg przyjechał spóźniony, to jeszcze przed wyruszeniem w trasę się zepsuł. Brak informacji, chaos, a w końcu opóźnienie przekraczające dwie godziny – tak wyglądała moja podróż z Warszawy do Krakowa" – pisze do naszej redakcji jeden z czytelników. Co takiego się stało? Szczegóły tej feralnej podróży w artykule poniżej.