Dramat na Jeziorze Białym. 20-latek zsunął się z materaca i zniknął pod wodą

Adrian Teliszewski
PAP
2025-08-16 17:37

Służby ratunkowe prowadzą poszukiwania 20-letniego mężczyzny, który zaginął w piątek wieczorem w powiecie gostynińskim. Młody mężczyzna, mieszkaniec powiatu żyrardowskiego, zniknął pod powierzchnią wody podczas kąpieli w jeziorze. Akcja poszukiwawcza prowadzona jest zarówno w wodzie, jak i na okolicznym lądzie. Sprawę nadzoruje mazowiecka policja, która apeluje o ostrożność i rozwagę podczas korzystania z akwenów.

i

Autor: Szczureq/CC BY 4.0/wikipedia
  • W piątek wieczorem w Jeziorze Białym (powiat gostyniński) zaginął 20-letni mieszkaniec powiatu żyrardowskiego.
  • Mężczyzna zsunął się z materaca podczas kąpieli i zniknął pod wodą po przepłynięciu kilkunastu metrów.
  • Służby ratunkowe prowadzą intensywne poszukiwania w wodzie i na lądzie, wykorzystując łodzie, sonar i wsparcie nurków.

Zaginięcie 20-latka w Jeziorze Białym. Zsunął się z materaca i zniknął pod wodą

Wieczorem w piątek, 15 sierpnia dwóch młodych mężczyzn i kobieta pływali na materacu po Jeziorze Białym. W pewnym momencie, jak relacjonuje podisnp. Katarzyna Kucharska, rzeczniczka mazowieckiej policji, jeden z nich: 20-letni mieszkaniec powiatu żyrardowskiego – zsunął się z materaca i zaczął płynąć w kierunku brzegu. Niestety, po przepłynięciu kilkunastu metrów zniknął pod powierzchnią wody.

Świadkowie natychmiast poinformowali służby ratunkowe. Na miejsce zdarzenia skierowano liczne zastępy strażaków, którzy rozpoczęli poszukiwania przy użyciu łodzi i sonaru. Do akcji włączyli się również nurkowie, którzy przeszukali dno zbiornika. Pomimo intensywnych działań, mężczyzny nie udało się odnaleźć. Akcja poszukiwawcza trwa, a policja prowadzi dochodzenie w celu ustalenia dokładnych okoliczności zdarzenia. Działania są prowadzone również na lądzie.

Apel policji o ostrożność nad wodą

W związku ze zdarzeniem nad Jeziorem Białym, policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z akwenów. Podisnp. Katarzyna Kucharska podkreśla, że należy korzystać wyłącznie z kąpielisk strzeżonych, gdzie nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy.

- Nie należy wchodzić do wody gwałtownie, a tym bardziej po spożyciu alkoholu czy po obfitym posiłku. Trzeba rozważnie oceniać swoje umiejętności pływackie, korzystać ze sprzętu wodnego tylko sprawnego i atestowanego – apeluje policjantka.

UTONIĘCIE
AKCJA POSZUKIWAWCZA
JEZIORO