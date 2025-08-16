Nie żyje poszukiwany 20-latek. Zsunął się z materaca i utonął w jeziorze

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
PAP
PAP
2025-08-16 19:55

Tragiczny finał poszukiwań nad Jeziorem Białym w powiecie gostynińskim (woj. mazowieckie). W sobotę, 16 sierpnia odnaleziono ciało 20-letniego mężczyzny, który zaginął w piątek wieczorem podczas kąpieli. Jak informuje policja, mężczyzna zsunął się z materaca i zniknął pod wodą. Służby ratunkowe prowadziły intensywne poszukiwania z wykorzystaniem łodzi, sonaru i nurków.

Nurek

i

Autor: Ben_Kerckx / / pixabay.com/ CC0
  • W piątek około godziny 19:00 na Jeziorze Białym 20-letni mężczyzna zsunął się z materaca i zniknął pod wodą podczas płynięcia w kierunku brzegu.
  • Akcja poszukiwawcza prowadzona przez strażaków i nurków w piątek nie przyniosła rezultatu, wznowiono ją w sobotę rano.
  • W sobotę znaleziono ciało mężczyzny, który utonął.
  • Policja apeluje o zachowanie ostrożności podczas wypoczynku nad wodą, korzystanie ze strzeżonych kąpielisk i unikanie alkoholu przed wejściem do wody.

Tragedia w Jeziorze Białym. Młody mężczyzna zniknął pod wodą

Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 19:00. Dwóch młodych mężczyzn i kobieta pływali na materacu po Jeziorze Białym. - W pewnej chwili jeden z nich - 20-letni mieszkaniec powiatu żyrardowskiego - zsunął się z materaca i zaczął płynąć w kierunku brzegu. Po kilkunastu metrach zniknął pod powierzchnią wody - relacjonowała podinsp. Katarzyna Kucharska, rzeczniczka mazowieckiej policji. Świadkowie natychmiast zaalarmowali służby ratunkowe, które rozpoczęły akcję poszukiwawczą.

Na miejsce skierowano liczne siły i środki. Strażacy przeczesywali akwen z wykorzystaniem łodzi i sonaru, a nurkowie sprawdzali dno jeziora. Poszukiwania trwały do późnych godzin nocnych, jednak bez rezultatu. W sobotę rano akcję wznowiono. Niestety potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Młody mężczyzna nie żyje. - Po nocnej przerwie, poszukiwania wznowiono rano w sobotę i kontynuowano aż do wieczora, kiedy znaleziono ciało - poinformowała podinsp. Kucharska.

Polecany artykuł:

Makabryczne znalezisko nad Wisłą! Plażowicz wyłowił ludzką czaszkę

Apel policji o rozwagę nad wodą

W związku z tragicznym zdarzeniem policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wypoczynku nad wodą. Funkcjonariusze przypominają o korzystaniu wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, gdzie nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy. – Nie należy wchodzić do wody gwałtownie, a tym bardziej po spożyciu alkoholu czy po obfitym posiłku. Trzeba rozważnie oceniać swoje umiejętności pływackie, korzystać ze sprzętu wodnego tylko sprawnego i atestowanego – podkreśla podinsp. Kucharska. Pamiętajmy, że chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii.

Super Express Google News
Pokój Zbrodni - Dawidek z Grodziska Mazowieckiego
Sonda
Czy wiesz, jak pomóc tonącej osobie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UTONIĘCIE
NIE ŻYJE MĘŻCZYZNA
NURKOWIE
JEZIORO