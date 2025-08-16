Nie żyje poszukiwany 20-latek. Zsunął się z materaca i utonął w jeziorze

W piątek około godziny 19:00 na Jeziorze Białym 20-letni mężczyzna zsunął się z materaca i zniknął pod wodą podczas płynięcia w kierunku brzegu.

Akcja poszukiwawcza prowadzona przez strażaków i nurków w piątek nie przyniosła rezultatu, wznowiono ją w sobotę rano.

W sobotę znaleziono ciało mężczyzny, który utonął.

Policja apeluje o zachowanie ostrożności podczas wypoczynku nad wodą, korzystanie ze strzeżonych kąpielisk i unikanie alkoholu przed wejściem do wody.

Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 19:00. Dwóch młodych mężczyzn i kobieta pływali na materacu po Jeziorze Białym. - W pewnej chwili jeden z nich - 20-letni mieszkaniec powiatu żyrardowskiego - zsunął się z materaca i zaczął płynąć w kierunku brzegu. Po kilkunastu metrach zniknął pod powierzchnią wody - relacjonowała podinsp. Katarzyna Kucharska, rzeczniczka mazowieckiej policji. Świadkowie natychmiast zaalarmowali służby ratunkowe, które rozpoczęły akcję poszukiwawczą.

Na miejsce skierowano liczne siły i środki. Strażacy przeczesywali akwen z wykorzystaniem łodzi i sonaru, a nurkowie sprawdzali dno jeziora. Poszukiwania trwały do późnych godzin nocnych, jednak bez rezultatu. W sobotę rano akcję wznowiono. Niestety potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Młody mężczyzna nie żyje. - Po nocnej przerwie, poszukiwania wznowiono rano w sobotę i kontynuowano aż do wieczora, kiedy znaleziono ciało - poinformowała podinsp. Kucharska.

Apel policji o rozwagę nad wodą

W związku z tragicznym zdarzeniem policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wypoczynku nad wodą. Funkcjonariusze przypominają o korzystaniu wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, gdzie nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy. – Nie należy wchodzić do wody gwałtownie, a tym bardziej po spożyciu alkoholu czy po obfitym posiłku. Trzeba rozważnie oceniać swoje umiejętności pływackie, korzystać ze sprzętu wodnego tylko sprawnego i atestowanego – podkreśla podinsp. Kucharska. Pamiętajmy, że chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii.

