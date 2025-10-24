Dramat na moście w Warszawie. Policjantka w czasie wolnym uratowała kobietę przed tragedią

Był poniedziałek, 20 października. Około godziny 19 sierż. szt. Patrycja Grzesiuk, pełniąca na co dzień służbę w Stołecznym Stanowisku Kierowania, wracała do domu po dniu wolnym. Przejeżdżając przez most Śląsko-Dąbrowski, zauważyła niepokojącą sytuację. Na środku mostu, za barierkami, siedziała młoda kobieta w wieku około 20 lat. Jej zachowanie wskazywało na silny kryzys emocjonalny.

Policjantka natychmiast zatrzymała swój samochód i podjęła interwencję. Podbiegła do kobiety, złapała ją za ramiona i wciągnęła z powrotem na chodnik, w bezpieczne miejsce. Jak relacjonuje Komenda Stołeczna Policji, sierż. szt. Grzesiuk, trzymając kobietę, rozpoczęła z nią rozmowę, starając się ją uspokoić i nawiązać rozmowę.

Dzięki jej błyskawicznej reakcji udało się uratować młodą kobietę, która znajdowała się w sytuacji zagrażającej życiu. – Do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego policjantka towarzyszyła kobiecie, podtrzymując ją na duchu i dbając o jej bezpieczeństwo. Po przybyciu służb ratunkowych kobieta została przekazana pod specjalistyczną opiekę medyczną – czytamy na stronie Komendy Stołecznej Policji.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

