Dramat na moście w Warszawie. Policjantka w czasie wolnym uratowała kobietę przed tragedią

Mateusz Kobyłka
2025-10-24 23:48

Sierż. szt. Patrycja Grzesiuk z Komendy Stołecznej Policji, w dniu wolnym od służby, wykazała się niezwykłą odwagą i profesjonalizmem. Dzięki jej szybkiej reakcji udało się zapobiec tragedii na moście Śląsko-Dąbrowskim w Warszawie. Policjantka, zauważywszy młodą kobietę siedzącą za barierkami mostu, natychmiast ruszyła na pomoc.

i

Autor: Policja/ Materiały prasowe

Był poniedziałek, 20 października. Około godziny 19 sierż. szt. Patrycja Grzesiuk, pełniąca na co dzień służbę w Stołecznym Stanowisku Kierowania, wracała do domu po dniu wolnym. Przejeżdżając przez most Śląsko-Dąbrowski, zauważyła niepokojącą sytuację. Na środku mostu, za barierkami, siedziała młoda kobieta w wieku około 20 lat. Jej zachowanie wskazywało na silny kryzys emocjonalny.

Policjantka natychmiast zatrzymała swój samochód i podjęła interwencję. Podbiegła do kobiety, złapała ją za ramiona i wciągnęła z powrotem na chodnik, w bezpieczne miejsce. Jak relacjonuje Komenda Stołeczna Policji, sierż. szt. Grzesiuk, trzymając kobietę, rozpoczęła z nią rozmowę, starając się ją uspokoić i nawiązać rozmowę.

Dzięki jej błyskawicznej reakcji udało się uratować młodą kobietę, która znajdowała się w sytuacji zagrażającej życiu. – Do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego policjantka towarzyszyła kobiecie, podtrzymując ją na duchu i dbając o jej bezpieczeństwo. Po przybyciu służb ratunkowych kobieta została przekazana pod specjalistyczną opiekę medyczną – czytamy na stronie Komendy Stołecznej Policji.

Toruńska policjantka bohaterką! Uratowała życie mężczyźnie

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

  • 800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym
  • 800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  • 116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  • 116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych
  • 112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia
