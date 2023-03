Dramat na rzece Narew. 59-latek wypadł z łódki. Trwają poszukiwania

Trwają poszukiwania 59-latka

Do zdarzenia doszło późnym popołudniem 20 marca. Jak ustalili policjanci, dwóch mężczyzn przepływało rzekę Narew w miejscowości Nowe Drozdowo. - W trakcie przeprawy jeden z mężczyzn trzymający wiosło, 59-letni mieszaniec gminy Rzewnie, wypadł z łódki i wpadł do rzeki. Towarzyszący mu 19-letni kuzyn nie zdołał pomóc 59-latkowi i popłynął on z nurtem rzeki – przekazała podkom. Monika Winnik z policji w Makowie Mazowieckim.

Jak się okazało, 19-latek był pijany. Badanie wykazało ponad 2 promile alkoholu w jego organizmie.

W poszukiwania 59-latka w poniedziałkowe popołudnie zaangażowały się służby. - Kilkunastu policjantów przeczesywało brzeg rzeki. Do akcji włączyli się również strażacy ze specjalistycznym sprzętem. Około godziny 21:30 podjęto decyzję o wstrzymaniu poszukiwań z uwagi na późną porę i utrudnioną widoczność - poinformowała podkom. Monika Winnik.

Drugi dzień poszukiwań 59-latka

Akcja poszukiwawcza zaginionego na rzece 59-latka została wznowiona we wtorkowy ranek, 21 marca. Ponownie teren przeczesuje kilkunastu policjantów, a także cztery zastępy straży pożarnej i trzy łodzie ze sprzętem specjalistycznym, m.in. sonarem.