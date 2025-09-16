Dramat na Żoliborzu. Drzewo runęło na samochody, kobieta z dzieckiem w pułapce

Sebastian Chrostowski
2025-09-16 20:49

Niebezpieczne zdarzenie na Żoliborzu. Drzewo runęło na jezdnie i uszkodziło sieć trakcyjną oraz zaparkowane samochody. W jednym z pojazdów siedziały dwie osoby. Na szczęście kobiecie i dziecku nic się nie stało i sami wydostali się z samochodu.

Kobieta z dzieckiem w pułapce! Drzewo spadło na ich samochód na Żoliborzu

We wtorek (16 września), chwilę po godz. 16, zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Akademii Pożarniczej zostały zadysponowane do groźnie zapowiadającego się zdarzenia przy ul. Słowackiego w rejonie skrzyżowania ze Szczepanowskiego.

Na jezdnię przewróciło się drzewo i uszkodziło sieć trakcyjną oraz zaparkowane samochody. W jednym z pojazdów znajdowały się dwie osoby: kobieta i dziecko. Na szczęście oboje o własnych siłach opuścili samochód jeszcze przed przyjazdem służb i zostały przekazane pod opiekę ZRM.

Ratownicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, usunęli powalone drzewa i pracowali wraz z pogotowiem energetycznym przy uszkodzonej sieci trakcyjnej. Na miejscu pracowały trzy zastępy JRG APoż (dwa ratowniczo-gaśnicze i ciężki samochód ratownictwa drogowego Megacity).

Na miejscu pracowali też strażacy i policjanci, a także Pogotowie Techniczne Tramwai Warszawskich.Przybył również Zespół Ratownictwa Medycznego, który przebadał kobietę z dzieckiem. Nie wymagali oni hospitalizacji. Aktualnie ruch został przywrócony.

