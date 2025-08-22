Dramat pana Piotra. Rok mieszkał na klatce schodowej w Warszawie. Przełamał milczenie

Rok w samotności i nędzy

Przez dwanaście miesięcy pan Piotr żył w milczeniu i samotności, z dnia na dzień coraz bardziej wyczerpany. Po stracie mieszkania znalazł schronienie na klatce jednego z bloków przy ulicy Balkonowej w Warszawie. Mieszkańcy starali się mu pomóc – przynosili jedzenie, wzywali służby, rozmawiali. On jednak konsekwentnie odmawiał każdej formy wsparcia. Z czasem stawał się coraz słabszy i bardziej zamknięty w sobie.

Spotkanie, które zmieniło wszystko

20 sierpnia rano do patrolujących strażników miejskich podeszli mieszkańcy bloku. Z troską opowiedzieli o sąsiedzie, który od miesięcy mieszka na klatce. Funkcjonariusze odnaleźli pana Piotra i od razu zauważyli, że jest wycieńczony. Kolejny raz padły słowa odmowy. Ale tym razem rozmowa potoczyła się inaczej.

Cierpliwość zamiast presji

Starsza inspektor Justyna Faltynowska nie naciskała. Prowadziła spokojny dialog, przekonując, że nie jest sam, że warto zawalczyć o siebie. Po dłuższej chwili milczenia padło zdanie, które otworzyło nowy rozdział: „Pomoc jest mi potrzebna”. Jak przyznała funkcjonariuszka, były to słowa ważniejsze niż każde zwycięstwo – dowód, że człowiek potrafi przełamać własny lęk i zwątpienie.

Nowy początek

Strażnicy natychmiast znaleźli dla niego miejsce w Warszawskim Centrum Integracji. Zorganizowali transport i jeszcze tego samego dnia 52-latek trafił do ośrodka, gdzie czekali na niego specjaliści i bezpieczne schronienie.

Kiedy radiowóz odjeżdżał, sąsiedzi nie kryli emocji – po roku walki o człowieka, którego los zepchnął na margines, poczuli ulgę i nadzieję. Wyjście z bezdomności to droga trudna i długa, ale tego dnia udało się zrobić pierwszy krok.

Gdzie szukać pomocy – i jak możesz pomóc osobom w kryzysie bezdomności

W Polsce działa ogólnopolski program „Pokonać bezdomność”, koordynowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który wspiera działania interwencyjne i aktywizujące osoby w kryzysie bezdomności Gov.pl. Składa się m.in. z modułów profilaktyki, wsparcia mieszkaniowego i innowacyjnych rozwiązań pomagających wychodzić z bezdomności Gov.pl+1.

Osoby, które zauważą kogoś bez dachu nad głową, mogą zgłosić to szybko i dyskretnie przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, wybierając kategorię "Osoba bezdomna wymagająca pomocy". Policja wtedy odwiedzi miejsce, szczególnie podczas zimowych mrozów Policja.pl. W nagłych przypadkach – zawsze dzwoń na 112.

Chcesz realnie pomóc jak sąsiedzi pana Piotra? Oto sprawdzone sposoby:

Zabezpiecz ciepło: przekaż niepotrzebną odzież, śpiwór czy leki do lokalnych schronisk lub noclegowni – np. organizacji Caritas, Fundacji Daj Herbatę czy Towarzystwa św. Brata Alberta, które prowadzą jadłodajnie, łaźnie i punkty wsparcia.

Działaj z empatią: nie oceniaj – po prostu zapytaj, czy czegoś potrzebuje, zostaw ciepłe jedzenie, herbatę, informację o schronieniu.

Skontaktuj się z ośrodkiem pomocy: miej lokalne numery, by szybko wezwać streetworkera lub pracownika socjalnego.

Angażuj się w wolontariat: wiele fundacji zaprasza wolontariuszy – to realna pomoc i wsparcie dla osób w kryzysie.