i Autor: KPP w Płońsku Dramat pod Płońskiem. Przed auto 45-latka wybiegły dwa łosie. Opel w rowie, kierowca w szpitalu

Kierowca doznał urazu kręgosłupa

Dramat pod Płońskiem. Przed auto 45-latka wybiegły dwa łosie. Opel w rowie, kierowca w szpitalu

Do koszmarnego wypadku doszło we wtorkowy wieczór, 21 marca, na drodze krajowej numer 50. Przed auto, którym podróżował 45-latek, wybiegły dwa łosie. Jednemu zwierzęciu udało się dotrzeć na drugą stronę jezdni, drugie zderzyło się z osobowym oplem. Auto wylądowało w rowie, a kierowca z urazem kręgosłupa i obrażeniami głowy trafił do szpitala.