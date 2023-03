Zwiewał ponad godzinę. Złapali go w krzakach pod dworcem

JAK DO TEGO DOSZŁO?

Warszawa. Godzinny pościg za podejrzanym. Złapali go w krzakach w stolicy

– Funkcjonariusze w wyniku własnych ustaleń i pozyskiwanych informacji wytypowali mężczyznę, który miał trudnić się kradzieżami katalizatorów. Policjanci wykorzystywali dostępne metody pracy operacyjnej, sukcesywnie poszerzali swoją wiedzę, podejmowali obserwacje. Cel funkcjonariuszy był jasny - zatrzymać podejrzanego na gorącym uczynku – przekazała nam podinsp. Joanna Węgrzyniak z praskiej policji.

O sprawie już informowaliśmy w poniedziałek, 20 marca. To był sensacyjny pościg ulicami Warszawy! – Nasi „operacyjni” nakryli podejrzanego, jak wraz z kobietą wykręcili katalizator. Funkcjonariusze zatrzymali kobietę, jednak podejrzany zdołał odjechać samochodem – mówiła policjantka. Podejrzany wskoczył do samochodu i wcisnął gaz do dechy.

39-latek zwiewał przez powiat piaseczyński i cztery dzielnice stolicy. Po drodze spowodował niegroźną kolizję, po czym w obrębie Dworca Zachodniego porzucił auto i uciekał pieszo. – W niedalekich zaroślach znaleźli go policjanci ze stołecznego Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego. Zarówno kobieta, jaki i 39-latek trafili do policyjnych cel – relacjonuje dalej podinsp. Węgrzyniak.

Jak się dowiedzieliśmy, para usłyszała już zarzuty. Na ten moment mówimy o kradzieży katalizatorów, a w przypadku mężczyzny mowa jest jeszcze o niezatrzymanie się do policyjnej kontroli. 39-latek odpowie również za spowodowanie kolizji.

– Sprawa ma charakter rozwojowy, w przyszłości liczba zarzutów zostanie uzupełniona i rozszerzona – podsumowała policjantka.