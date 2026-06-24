Dramat podczas rodzinnego spotkania pod Grodziskiem. Wujek dźgnął 41-letniego siostrzeńca

Dramatyczny finał alkoholowej biesiady w Żabiej Woli

Do tragicznych scen doszło w powiecie grodziskim, w jednym z domów położonych w gminie Żabia Wola. Na początku ubiegłego tygodnia, tuż przed 7 rano, mundurowi otrzymali wezwanie do krwawiącego mężczyzny. Gdy patrol przybył na miejsce, zastał na podłodze 41-latka z widoczną raną kłutą w okolicach klatki piersiowej. Zanim na miejsce dotarli ratownicy medyczni, policjanci sami zabezpieczali rany mężczyzny.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że bezpośrednio przed atakiem 41-latek pił alkohol w towarzystwie swojego 65-letniego wuja. Pomiędzy spokrewnionymi mężczyznami nagle wybuchła gwałtowna sprzeczka, która szybko eskalowała. W przypływie agresji 65-latek złapał za kuchenny nóż, po czym brutalnie zaatakował młodszego krewnego.

Zarzut usiłowania zabójstwa dla 65-latka

Ranny 41-latek trafił pod opiekę lekarzy, a funkcjonariusze natychmiast obezwładnili i zatrzymali 65-letniego napastnika.

Sonda Czy kara za usiłowanie zabójstwa powinna być wyższa? Tak Nie Nie wiem Nie mam zdania

− Zebrane w sprawie materiały i dowody pozwoliły na przedstawienie 65-latkowi w żyrardowskiej Prokuraturze Rejonowej zarzutu usiłowania zabójstwa. Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec mężczyzny najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące −

poinformowała asp. sztab. Katarzyna Zych z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.

Surowa kara za atak z użyciem noża

Za usiłowanie pozbawienia życia człowieka prawo przewiduje bardzo surowe konsekwencje, włącznie z dożywotnim więzieniem. Prokuratura oraz lokalna policja intensywnie pracują nad odtworzeniem dokładnego przebiegu zdarzeń.