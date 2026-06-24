Dramat podczas rodzinnego spotkania pod Grodziskiem. Wujek dźgnął 41-letniego siostrzeńca

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-06-24 12:54

W gminie Żabia Wola suto zakrapiane alkoholem rodzinne spotkanie przerodziło się w krwawą awanturę. W trakcie kłótni 65-latek chwycił za nóż kuchenny i wbił go w klatkę piersiową 41-letniego siostrzeńca. Poszkodowany natychmiast trafił do placówki medycznej, natomiast nożownik odpowie za usiłowanie zabójstwa. Grozi mu za to kara dożywotniego więzienia.

Funkcjonariusz policji stojący tyłem do widza, w granatowym mundurze z napisem „POLICJA”, obok niego mężczyzna z zamazaną twarzą, w ciemnym dresie, stojący przed kratami aresztu. Zdjęcie ilustruje zatrzymanie 65-latka oskarżonego o próbę zabójstwa siostrzeńca, o czym przeczytasz na naszym portalu.
Autor: KPP w Grodzisku Maz./ Materiały prasowe

Dramatyczny finał alkoholowej biesiady w Żabiej Woli

Do tragicznych scen doszło w powiecie grodziskim, w jednym z domów położonych w gminie Żabia Wola. Na początku ubiegłego tygodnia, tuż przed 7 rano, mundurowi otrzymali wezwanie do krwawiącego mężczyzny. Gdy patrol przybył na miejsce, zastał na podłodze 41-latka z widoczną raną kłutą w okolicach klatki piersiowej. Zanim na miejsce dotarli ratownicy medyczni, policjanci sami zabezpieczali rany mężczyzny.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że bezpośrednio przed atakiem 41-latek pił alkohol w towarzystwie swojego 65-letniego wuja. Pomiędzy spokrewnionymi mężczyznami nagle wybuchła gwałtowna sprzeczka, która szybko eskalowała. W przypływie agresji 65-latek złapał za kuchenny nóż, po czym brutalnie zaatakował młodszego krewnego.

Polecany artykuł:

Nożem pociął 30-latka, siekierą groził bliskim. 52-latek z zarzutem usiłowania …

Zarzut usiłowania zabójstwa dla 65-latka

Ranny 41-latek trafił pod opiekę lekarzy, a funkcjonariusze natychmiast obezwładnili i zatrzymali 65-letniego napastnika.

Sonda
Czy kara za usiłowanie zabójstwa powinna być wyższa?

− Zebrane w sprawie materiały i dowody pozwoliły na przedstawienie 65-latkowi w żyrardowskiej Prokuraturze Rejonowej zarzutu usiłowania zabójstwa. Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec mężczyzny najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące −

poinformowała asp. sztab. Katarzyna Zych z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.

Surowa kara za atak z użyciem noża

Za usiłowanie pozbawienia życia człowieka prawo przewiduje bardzo surowe konsekwencje, włącznie z dożywotnim więzieniem. Prokuratura oraz lokalna policja intensywnie pracują nad odtworzeniem dokładnego przebiegu zdarzeń.

Sąd skazał krwawą Kingę za usiłowanie zabójstwa na ulicy
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

USIŁOWANIE ZABÓJSTWA