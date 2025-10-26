W Nowym Dworze Mazowieckim doszło do potrącenia dwóch dziewczynek na przejściu dla pieszych.

Dzieci, w wieku 8 i 10 lat, zostały uderzone przez samochód. Jedna dziewczynka straciła przytomność.

Kierowca był trzeźwy, lecz najprawdopodobniej nie zachował ostrożności. Co dokładnie wydarzyło się na miejscu wypadku?

Dramatyczne zdarzenie na Modlińskiej

Do wstrząsającego wypadku doszło w sobotę (25 października) dokładnie o godzinie 13:11 na ulicy Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Dwie dziewczynki w wieku 8 i 10 lat, obywatelki Ukrainy, przechodziły przez oznakowane przejście dla pieszych, gdy nagle wjechał w nie samochód marki kia.

Na numer alarmowy natychmiast wpłynęło dramatyczne zgłoszenie. Gdy na miejsce dotarły pierwsze służby ratunkowe, dziewczynki leżały na jezdni. Jedna była nieprzytomna. Dookoła porozrzucane były ich rzeczy osobiste − but, słuchawki, torebka.

Interwencja służb i stan poszkodowanych

Na miejscu błyskawicznie zjawili się ratownicy: trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz dwa zespoły ratownictwa medycznego. Po udzieleniu pomocy przedszpitalnej, obie dziewczynki zostały przetransportowane do szpitali, gdzie trafiły pod opiekę lekarzy.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 30-letni kierowca kii najprawdopodobniej nie zachował należytej ostrożności w rejonie przejścia dla pieszych. Mężczyzna miał się „zagapić” i nie zauważył przechodzących dzieci. Badanie trzeźwości wykazało, że był trzeźwy.

Na czas pracy służb i policyjnych oględzin ulica Modlińska została całkowicie zablokowana. Policjanci prowadzą teraz czynności wyjaśniające, by ustalić dokładne przyczyny i przebieg tragedii.

Śledczy sprawdzają monitoring i przesłuchują świadków.