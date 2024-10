Przerażająca historia z Otwocka. 43-latek strzelał do pary siedzącej w samochodzie. Ciężko sobie wyobrazić, co przeżyli

Do wypadku doszło około godziny 6 nad ranem. W narożnik budynku z dużą siłą wjechał samochód ciężarowy z naczepą. W wyniku uderzenia część murowanego domu uległa zniszczeniu, a kabina pojazdu została zgnieciona. – Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy zastali pojazd Scania, który uderzył w narożnik budynku mieszkalnego. W kabinie pojazdu znajdował się kierujący pojazdem, ze względu na swój stan zdrowia nie mógł samodzielnie opuścić kabiny. Strażacy wraz z ratownikami PRM przetransportowali go do karetki. Do zdarzenia zadysponowano śmigłowiec LPR, jednak w trakcie działań helikopter został odwołany – informuje mł. kpt. Jan Sobków z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie.

Kierowca trafił do szpitala. Lokatorom nic się nie stało, jednak musieli czasowo się wyprowadzić. Kierownik akcji ratunkowej nakazał im opuszczenie budynku. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego musi sprawdzić, czy nie grozi mu zawalenie.

