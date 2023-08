Prowadził po promilach. Zatrzymali go i zostali brutalnie zaatakowani

Co tam się stało?

Warszawa. Zaatakował policjantów, rzucił się z pięściami na jednej z nich

Na Wybrzeżu Gdyńskim policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego volvo. 37-latek wydmuchał 0,7 promila alkoholu. Podczas interwencji z każdą chwila stawał się coraz bardziej agresywny w stosunku do mundurowych. W pewnym momencie zaczął szarpać funkcjonariuszy. Jeden z policjantów został uderzony dwukrotnie pięścią.

– Policjanci zatrzymali mężczyznę i przewieźli go do bielańskiej komendy. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 37-latkowi zarzutu naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Mężczyźnie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności – poinformowała w komunikacie podinsp. Elwira Kozłowska z bielańskiej policji.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz.