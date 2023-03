Życie dziecka było zagrożone! Dramatyczne chwile w Sierpcu!

Sierpc. Policjanci pomogli rodzącej kobiecie

We wtorek, 21 marca, do dyżurnego sierpeckiej komendy wpłynęło zgłoszenie z prośbą o pomoc w szybkim dotarciu do szpitala z rodzącą kobieta. Zgłaszający mężczyzna był wyraźnie zdenerwowany i przerażony zaistniałą sytuacją. Dyżurny podjął natychmiastową decyzję i skierował policjantom pilotaż samochodu z rodzącą kobieta do szpitala w Płocku.

– Liczyła się każda minuta, zwłaszcza że natężenie ruchu o tej porze dnia jest duże i szybkie dotarcie do szpitala oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów było niemożliwe. Dyżurny z sierpeckiej komendy w tym czasie skontaktował się z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Płocku i poprosił o wsparcie w pilotażu. Mundurowi powiadomili również szpital, którego personel czekał na przyjazd kobiety. Po bezpiecznym dojechaniu do placówki, rodzącą kobietą zajęli się lekarze – przekazała asp. Katarzyna Krukowska z mazowieckiej policji.

Jak się dowiedzieliśmy, kobieta na czas znalazła się w szpitalu, gdzie udzielono jej fachowej pomocy medycznej. Po porodzie mąż kobiety zadzwonił do sierpeckiej komendy i podziękował funkcjonariuszom za udzielone wsparcie.

Kobieta urodziła zdrowego synka. Gratulujemy!