i Autor: Straż Miejska, Warszawa Dzieci pobiły się pod szkołą, poszło o... piłkę. Musiała interweniować policja

Jeden z chłopców miał dwa noże!

Do szokującego incydentu doszło pod jedną ze szkół podstawowych na Pradze-Północ w Warszawie. 10-latek pobił dwóch innych chłopców! Jak ustalili strażnicy miejscy, powodem konfliktu pomiędzy dziećmi była… piłka. Co więcej, czwarty z zastanych na miejscu awantury chłopców przyznał się funkcjonariuszom do posiadania dwóch noży! Strażnicy miejscy nie mieli wyjścia. Wezwali policję.