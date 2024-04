Dzieci krzyczały z przerażenia. Dramatyczne nagranie z placu zabaw pod Warszawą

Na wielu stronach w sieci, ale również w mediach społecznościowych pojawiło się przerażające nagranie z placu zabaw przy ul. Bukowej w podwarszawskich Ząbkach. Informacje z pierwszej ręki przekazał między innymi profil „FAST INFO” na platformie X.

Dramatyczne nagranie z placu zabaw pod Warszawą

W poście czytamy, że nagranie zostało opublikowane przez jednego z mieszkańców Ząbek. − Grupka dzieci bawiła się na placu zabaw. W pewnym momencie dziewczynka weszła na karuzelę, którą rozhuśtali jej rówieśnicy do takiego stopnia, że zabawa stała się niebezpieczna a dziewczynka miała krzyczeć z przerażenia − podają dalej.

Jak napisali, plac zabaw przy ul. Bukowej to istne zbiegowisko dzieciaków z całych Ząbek. To ma być jedyna taka karuzela na terenie całego miasta. − Spotykają się po szkole i robią takie rzeczy, że chwilami to człowiek ma ciary na ciele. Naprawdę wystarczy chwila nieuwagi i dojdzie do dramatu − podsumowują.

Nagranie wyrywa z butów. Chwila nieuwagi i faktycznie mogłoby dojść do wielkiej tragedii.