Dramatyczny pożar na Mazowszu. 64-latek obserwował, jak umiera jego sąsiad. Nie przeżył tego widoku

2025-10-06 15:55

Tragiczny pożar pod Przasnyszem na Mazowszu pochłonął życie 92-latka. Mężczyzna mieszkał samotnie w drewnianym domu. W wyniku zdarzenia zmarł również jego 64-letni sąsiad, który doznał silnego wzburzenia emocjonalnego podczas obserwowania akcji ratunkowej. Policja apeluje do rodzin i sąsiadów seniorów o wzmożoną czujność w sezonie grzewczym.

Do tragicznego pożaru doszło w nocy z soboty na niedzielę, około godziny 0:20, w miejscowości Ulatowo-Pogorzel w gminie Jednorożec, powiat przasnyski. Zapłonął drewniany dom o powierzchni około 50 metrów kwadratowych. A w chwili dojazdu zastępów straży pożarnej budynek był już całkowicie objęty pożarem. Akcja gaśnicza trwała około pięciu godzin. Strażacy nie mogli wejść do środka z powodu intensywnego ognia. Dopiero po ugaszeniu pożaru przeszukali pogorzelisko, gdzie znaleźli ciało 92-letniego mężczyzny.

Jak poinformowała podisnp. Katarzyna Kucharska, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, „podczas akcji gaśniczej strażacy znaleźli zwłoki najprawdopodobniej samotnie tam zamieszkującego mężczyzny w wieku 92 lat”.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną pożaru mogło być zaprószenie ognia od kuchni węglowej. − Możliwą przyczyną pożaru było zaprószenie ognia od kuchni węglowej, która znajdowała się w tym drewnianym domu − podsumowała asp. Ilona Cichocka z policji w Przasnyszu w rozmowie z Wirtualną Polską.

Tragedia dotknęła także sąsiada zmarłego 92-latka. 64-letni mężczyzna, który obserwował akcję ratunkową, w pewnym momencie upadł na ziemię. − Był na posesji obok. Prawdopodobnie w wyniku silnego wzburzenia emocjonalnego źle się poczuł. 64-latek wymagał hospitalizacji, został przetransportowany do szpitala, gdzie zmarł − przekazała asp. Ilona Cichocka WP. W związku z wydarzeniem prokuratura wszczęła śledztwo.

Powołamy biegłego z zakresu pożarnictwa, którego zadaniem będzie ustalenie szczegółów zdarzenia − powiedziała Małgorzata Ochman z prokuratury rejonowej w Przasnyszu.

Policja apeluje do rodzin i sąsiadów seniorów, zwłaszcza tych mieszkających samotnie w drewnianych domach, o wzmożoną czujność w sezonie grzewczym. Podisnp. Kucharska przypomina o kluczowych krokach dla bezpieczeństwa seniorów:

  • Regularne sprawdzanie stanu technicznego domu i instalacji grzewczej oraz elektrycznej,
  • Montaż czujników dymu i tlenku węgla,
  • Utrzymywanie stałego kontaktu z bliskimi,
  • Edukacja w zakresie zasad bezpieczeństwa.

Regularne wizyty i rozmowy pozwalają na szybką reakcję w razie niebezpieczeństwa. Policja zachęca także do przypominania seniorom o ostrożnym korzystaniu z urządzeń grzewczych i otwartego ognia, aby zapobiec podobnym tragediom.

POŻAR