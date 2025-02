Auto wypadło z jezdni i dachowało. Trójka dzieci trafiła do szpitala

Gołków. Poważny wypadek na prostej drodze. Auto wypadło z jezdni i dachowało

Do zdarzenia doszło około godziny 11:20 na ulicy Ceramicznej w Gołkowie (pow. piaseczyński). Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierująca nie dostosowała prędkości do panujących warunków drogowych, co doprowadziło do utraty panowania nad pojazdem. Auto zjechało z jezdni, wpadło do rowu i dachowało. Osobówką podróżowała kobieta oraz trójka dzieci.

– 30-letnia kobieta kierująca samochodem osobowym z niewiadomych przyczyn wypadła z drogi, wpadła do rowu, a następnie dachowała. W samochodzie podróżowała trójka dzieci w wieku od 5 do 9 lat. Wszyscy o własnych siłach wydostali się z auta – przekazali w mediach społecznościowych ratownicy z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie.

Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej, trzy zespoły ratownictwa medycznego oraz policja.

Ratownicy medyczni zdecydowali o przewiezieniu dzieci w wieku od pięciu do dziewięciu lat oraz ich mamy do szpitala na profilaktyczne badania.

– Finalnie decyzją ratowników medycznych cztery osoby zostały zabrane na diagnostykę do szpitala – potwierdził w rozmowie z "Super Expressem" mł. bryg. Łukasz Darmofalski z piaseczyńskiej straży pożarnej.

Szczęśliwie, mimo groźnie wyglądającego zdarzenia, żadna z osób podróżujących autem nie doznała poważnych obrażeń.