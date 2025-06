Drzewo spadło na tramwaj w Warszawie! Szokujące sceny na Mokotowie

Drzewo spadło na tramwaj linii nr 4 na Mokotowie w Warszawie. Do zdarzenia doszło we wtorek, 17 czerwca, na ul. Puławskiej na wysokości ul. Niedźwiedziej, co doprowadziło do dużych utrudnień w ruchu, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Na miejscu interweniowała: straż pożarna, Pogotowie Techniczne Tramwajów Warszawskich, Nadzór Ruchu MZA Warszawa.

i Autor: WawaHotNews24