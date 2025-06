Justin Timberlake w Warszawie. Tłumy fanów przed koncertem [ZDJĘCIA]

Justin Timberlake już dziś - we wtorek, 17 czerwca - wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie! Fani z całej Polski zjadą się, by usłyszeć na żywo przeboje takie jak "Cry Me a River" i "Mirrors". Tłumy już zbierają się przed stadionem. Przypominamy szczegółowy harmonogram i wytyczne, których muszą przestrzegać wszyscy uczestnicy.