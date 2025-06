Justin Timberlake w Polsce. Megagwiazda wystąpi na PGE Narodowym!

Spis treści

Justin Timberlake w Polsce. Kiedy koncert megagwiazdy?

Justin Timberlake wystąpi 17 czerwca 2025 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Fani już odliczają do tego wyjątkowego wydarzenia i dnia, w którym usłyszą na żywo największe hity amerykańskiego piosenkarza. Wiele osób czeka m.in. na kawałek "Cry Me A River", "Rock Your Body" czy "Mirrors". Podczas koncertu w Warszawie fani będą mieli okazję usłyszeć także jeszcze najnowsze piosenki artysty z albumu "Everything I Thought It Was".

Support przed Justinem Timberlakiem w Polsce

Zanim Justin Timberlake pojawi się na scenie, fani będą mogli bawić się przy muzyce norweskiej artystki DAGNY. Jest to jedna z najpopularniejszych piosenkarek w Norwegii, która słynie z chwytliwych melodii i popowych utworów wpadających w ucho. Gwiazda pochodzi z Tromsø i w ostatnich latach działalności w branży zyskała uznanie niemalże na całym świecie.

Dagny, znana z zamiłowania do chwytliwych melodii i energetycznych utworów, jest jedną z najbardziej ekscytujących i pożądanych artystek popowych w Norwegii. Ponad miliard odtworzeń na platformach streamingowych, wsparcie globalnych mediów takich jak The Guardian, Billboard, BBC, NME, NYLON i wiele innych, wyprzedane koncerty w całej Europie oraz ponad 2 miliony słuchaczy miesięcznie na Spotify potwierdzają, że pełna optymizmu artystka z Tromsø niezmiennie poprawia nastrój wszystkim, którzy słuchają jej muzyki - czytamy na pgenarodowy.pl. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Billie Eilish w Krakowie. Tak wyglądał jej pierwszy koncert w Polsce

Justin Timberlake PGE Narodowy: bilety

Przedsprzedaż biletów na koncert amerykańskiej gwiazdy rozpoczęła się jeszcze we wrześniu 2024 roku, a obecnie pozostało kilka pojedynczych wejściówek, więc warto się spieszyć z zakupem. Ceny biletów na koncert Justina Timberlake'a w Warszawie są zróżnicowane w zależności od wybranego sektora, lecz z początkiem sprzedaży przedstawiały się następująco:

Trybuny (miejsca siedzące): od 246 zł do 718 zł

Płyta (miejsca stojące): od 482 zł

Bilety Platinum: od 954 zł do 1898 zł.