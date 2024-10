i Autor: jo/ eska.pl

UWAGA!

Duża awaria na stacji Warszawa Zachodnia. Utrudnienia w kursowaniu pociągów

We wtorek rano 23 października na stacji Warszawa Zachodnia doszło do awarii. Doprowadziła do znacznych utrudnień w kursowaniu pociągów. Możliwe opóźnienia, odwołania i relacje skrócone pociągów, informuje Warszawski Transport Publiczny.