Duża inwestycja w warszawskim metrze. "Wpłynie na poprawę przejazdu"

Miliony na stole i rok na realizację

Przedstawiciele Metra Warszawskiego przechodzą do konkretów w sprawie stacji Kabaty. Dzięki podpisanej właśnie umowie za realizację kluczowej inwestycji odpowiadać będzie firma Gülermak. Koszt tego przedsięwzięcia to aż 33 772 110 zł brutto. Wykonawca ma dokładnie rok od podpisania umowy na to, by dopiąć wszystko na ostatni guzik, w tym zająć się rozbudową kubatury części technicznej stacji i układu torowego, montażem urządzeń sterowania ruchem oraz szkoleniami dla obsługi.

Rewolucja, której nie zobaczysz, ale poczujesz

Wielu pasażerów zadaje sobie pytanie: co tak naprawdę zmieni się w ich codziennych podróżach, skoro prace dotyczą zaplecza technicznego? Rzeczniczka metra Anna Bartoń wyjaśniła kulisy tej skomplikowanej operacji.

- Prace modernizacyjne obejmą tzw. komorę torów odstawczych stacji Kabaty, więc docelowe rozwiązania nie będą widoczne dla pasażerów, jednakże wpłyną na poprawę przejazdu składów pasażerskich. Po zakończeniu przebudowy pociągi metra będą mogły zawracać za stacją pasażerską Kabaty i jednocześnie kolejne składy będą mogły płynnie wjeżdżać na linię z pobliskiej Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty - przekazała.

Koniec z irytującymi postojami?

To ma być prawdziwy oddech dla zmęczonych podróżnych. Głównym celem robót jest upłynnienie ruchu pociągów, co oznacza koniec z postojami na stacjach dojazdowych do Kabat. Manewry techniczne przeniosą się w inne miejsce, co usprawni cały system. Składy będą zawracać szybciej i sprawniej włączać się do ruchu. To jednak nie wszystko - inwestycja ma drugie dno. Chodzi o przyszłość i planowaną linię M3.

- W perspektywie uruchomienia nowej linii M3 (w początkowym etapie bez STP Kozia Górka), zmiany pozwolą bardziej elastycznie zarządzać ruchem - część pociągów będzie wprowadzana na nową linię właśnie poprzez M1 z STP Kabaty - podkreśliła Bartoń.

Warto zaznaczyć, że wykonawca musi przygotować projekt czasowej organizacji ruchu w rejonie Al. KEN oraz ul. Iwanowa-Szajnowicza. Szczegóły zmian drogowych zostaną ogłoszone po ich oficjalnym zatwierdzeniu.

