Ogromne zmiany w komunikacji miejskiej w Warszawie. Specjalne rozkłady jazdy i zawieszone linie

TŁUMACZYMY CO Z NIMI ZROBIĆ!

Kiedyś to było! Zaśnieżona Warszawa w PRL-u, teraz takiej zimy już nie ma... Pamiętacie?

Mężczyzna atakował przechodniów. Zastraszał ich młotkiem i nożem do tapet!

Duże zmiany w komunikacji miejskiej w najbliższy weekend w Warszawie

Tak jak co roku, stołeczny Zarząd Transportu Miejskiego przygotował zmiany kursowania WTP w związku ze świętem Trzech Króli. Cała komunikacja ma zmieniony rozkład jazdy. W sobotę (6 stycznia) odbędzie się tradycyjny Orszak Trzech Króli. Uczestnicy przejdą Krakowskim Przedmieściem i Nowym Światem, które ponownie będą pełniły rolę spacerową.

Tegoroczna trasa różnić będzie się od poprzednich. Tradycyjna warszawska procesja wyruszy spod pomnika Mikołaja Kopernika o godz. 12:00, by przejść Traktem Królewskim, czyli od palmy na rondzie de Gaulle’a do Placu Zamkowego. Trasa pochodu pokryje się z weekendową organizacją ruchu Traktu. Pozwoli to uniknąć większych utrudnień dla warszawskich kierowców.

Jak jeżdżą autobusy 6.01.2024 r. (Trzech Króli – sobota)?

Autobusy

linie dzienne kursują według świątecznego rozkładu jazdy

linie nocne (w noc 6/7.01) kursują według weekendowego rozkładu jazdy

zawieszenie kursowania linii: 126, 196, 200, 221, 256

zawieszenie podjazdów linii 735 do przystanku KUPIECKA

wprowadzenie specjalnego rozkładu jazdy linii: 106, 122, 177, 181, 193

Metro

kursuje według niedzielnego rozkładu jazdy (w noc 6/7.01 z kursami nocnymi)

Tramwaje

kursują według weekendowego rozkładu jazdy

Jak jeżdżą autobusy 7.01.2024 r. (niedziela)?

Autobusy

zawieszenie kursowania linii: 196, 200, 221, 256

wprowadzenie specjalnego rozkładu jazdy linii: 106, 122, 177, 181, 193

Metro

kursuje według niedzielnego rozkładu jazdy (w noc 6/7.01 z kursami nocnymi)

Tramwaje

kursują według weekendowego rozkładu jazdy