Dwa ciała w budyku gospodarczym pod Wołominem. Na pomoc było za późno

"Po wejściu do wnętrza obiektu strażacki miernik wielogazowy wskazał stężenie tlenku węgla w ilości ok. 300 ppm. Dodatkowo wyczuwalna była silna woń nawaniacza dodawanego do gazu propan-butan. W związku z rozpoznanymi oznakami zgonu u poszkodowanych strażacy nie podejmowali działań medycznych" - przekazał TVN24 młodszy kapitan Jan Sobków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.