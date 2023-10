Bus rozbił się o tira, osobówka zmiotła z drogi łosia. Są ranni

Wyszków. Dwa wypadki jednego dnia. Są ranni

Do pierwszego zdarzenia doszło popołudniu. Policjanci poinformowali o nim w mediach społecznościowych. - Wypadek na trasie S8 na wysokości węzła komunikacyjnego Budykierz/Brok (528km). W stronę Warszawy przejezdny tylko jeden pas ruchu. Na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają przebieg i okoliczności wypadku drogowego z udziałem busa i pojazdu ciężarowego. Do szpitala została przewieziona jedna osoba – napisał w poście na Facebooku nadkom. Damian Wroczyński.

Wieczorem na innej trasie doszło do kolejnego dramatu. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, w Michalinie na drodze krajowej nr 62 samochód osobowy z wielką siłą uderzył w łosia. Do wypadku doszło ok. godz. 20.30 między Wierzbicą a Wyszkowem. Jedna osoba została ranna, a na trasie policja wprowadziła ruch wahadłowy. Nie ma informacji na temat zwierzęcia, jednka wątpliwe, by udało mu się przeżyć tak poważny wypadek.