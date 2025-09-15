Dwa zatrzymania w Warszawie. Ujawniono magazyn pełen narkotyków

2025-09-15 10:13

Na Bemowie przeprowadzili skuteczną akcję, która doprowadziła do zatrzymania dwóch mężczyzn zamieszanych w handel narkotykami. Zatrzymani to 23-latek i 26-latek. Jak ustalili funkcjonariusze, młodszy z nich rozprowadzał narkotyki na terenie dzielnicy, czerpiąc z tego nielegalne zyski.

Dwa zatrzymania w Warszawie. Magazyn wypełniony narkotykami

Autor: Policja/ Materiały prasowe
Warszawa, Bemowo. 23-latek przyłapany z narkotykami

Pierwszy z zatrzymanych, 23-latek, został namierzony przez policjantów, którzy ustalili, że mężczyzna jeżdżący fordem handluje narkotykami. Po serii działań operacyjnych, kryminalni z Bemowa zatrzymali mężczyznę. Podczas przeszukania jego pojazdu oraz mieszkania, funkcjonariusze znaleźli kilkanaście porcji amfetaminy, mefedronu oraz tabletki ecstasy.

Resztę schował w magazynie

Po dokładnej analizie zgromadzonych informacji, policjanci zlokalizowali magazyn, który znajdował się w budynku gospodarczym na terenie powiatu mińskiego. Tam odkryli znaczne ilości narkotyków w postaci amfetaminy i mefedronu – łącznie około 700 gramów!

Warszawska policja walczy z narkotykowym biznesem na owianej złą sławą ulicy Brzeskiej

W związku ze sprawą, zatrzymano również drugiego mężczyznę, 26-latka, na terenie warszawskiej Białołęki. Mężczyzna miał ukryte narkotyki w użytkowanym przez siebie pojeździe.

wysoka kara za przestępstwa narkotykowe

W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie 23-letni podejrzany usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej i środków odurzających oraz handlu narkotykami. Został objęty dozorem policyjnym. Drugi podejrzany, 26-latek, usłyszał zarzut posiadania znacznej ich ilości. Na wniosek prokuratora, decyzją sądu, podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

NARKOTYKI